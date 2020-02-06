Так похожи! Счастливая Ольга Фреймут растрогала сеть душевным фото с "лапочкой-дочкой"

Ольга Фреймут на днях впервые показала лицо своей маленькой доченьки с редким именем Евдокия. Девочка украсила обложку новой авторской книги своей звездной мамы об уходе и воспитании младенцев. Новинка написана в тандеме с педиатром Наталией Кундиной. В книге ведущая поделилась опытом материнства и личными записями и наблюдениями. Теперь же Ольге захотелось показать домашнее фото с доченькой на руках.

На черно-белом снимке теледива обнимает и поддерживает любознательную малышку, которая что-то рассматривает с живым и неподдельным интересом. Сама Ольга также направила мечтательно-счастливый взгляд куда-то в сторону. Ее волосы свободно спадают на плечи естественными крупными волнами. Глаза подведены тенями.

"Моя Евдокия", - коротко и ясно подписала она душевный кадр "общения" со своей малышкой.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Подписчики звезды не устояли перед милым и пронизительным кадром, оставив массу комплиментов маме и дочке. Многие из них отметили, что ведущая и ее девочка очень похожи внешне.

Надзвичайно гарне фото. Ви така замріяно-щаслива на ньому

Лапочка дочка похожа на Злату

Неймовірна. Такий свідомий погляд

Мама і донечка красуні

Какая она красивая

Гарненькі

Це так просто...і прекрасно

На маму схожа, гарненька

Справжня красуня. Нехай росте здорова

Яка гарнюня

Маленьке Янголятко. Таке щастя бути мамою донечки

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Напомним, что Ольга Фреймут ранее сделала заявления о коллеге Сергее Притуле и своем муже Владимире Локотко, а также открыла некоторые личные тайны.