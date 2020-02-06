ru
ua

Так похожи! Счастливая Ольга Фреймут растрогала сеть душевным фото с "лапочкой-дочкой"

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущая показала младшую дочь Евдокию

Ольга Фреймут на днях впервые показала лицо своей маленькой доченьки с редким именем Евдокия. Девочка украсила обложку новой авторской книги своей звездной мамы об уходе и воспитании младенцев. Новинка написана в тандеме с педиатром Наталией Кундиной. В книге ведущая поделилась опытом материнства и личными записями и наблюдениями. Теперь же Ольге захотелось показать домашнее фото с доченькой на руках.

На черно-белом снимке теледива обнимает и поддерживает любознательную малышку, которая что-то рассматривает с живым и неподдельным интересом. Сама Ольга также направила мечтательно-счастливый взгляд куда-то в сторону. Ее волосы свободно спадают на плечи естественными крупными волнами. Глаза подведены тенями.

"Моя Евдокия", - коротко и ясно подписала она душевный кадр "общения" со своей малышкой.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Подписчики звезды не устояли перед милым и пронизительным кадром, оставив массу комплиментов маме и дочке. Многие из них отметили, что ведущая и ее девочка очень похожи внешне.

  • Надзвичайно гарне фото. Ви така замріяно-щаслива на ньому
  • Лапочка дочка похожа на Злату
  • Неймовірна. Такий свідомий погляд
  • Мама і донечка красуні
  • Какая она красивая
  • Гарненькі
  • Це так просто...і прекрасно
  • На маму схожа, гарненька
  • Справжня красуня. Нехай росте здорова
  • Яка гарнюня
  • Маленьке Янголятко. Таке щастя бути мамою донечки
  • Схожа на Вас

Скриншот комментариев

Напомним, что Ольга Фреймут ранее сделала заявления о коллеге Сергее Притуле и своем муже Владимире Локотко, а также открыла некоторые личные тайны.

Ukrainian Fashion Week FW20-21: чего ждать от нового сезона Украинкой Недели моды Миссис Зима-2020: молодая жена Дмитрия Комарова очаровала "цветочным" аутфитом
Читать все новости