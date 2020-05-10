Как похожи! Катя Осадчая очаровала редкими фото со старшим сыном-красавцем и цветущей мамой

Ведущая поделилась снимками из семейного архива
Ктя Осадчая с удовольствием размещает в соцсетях фото с мужем Юрием Горбуновым, она такде умиляет кадрами с младшим сыночком Иваном, но лицо мальчика до сих пор скрывает. А вот старшего сына, Илью, она пактически не показывает. Так, у Кати появился прекрасный повод поделиться кадрами с любимыми и родными людьми из семейного альбома. Ко Дню матери, котрый в Украине отмечают 10 мая, она сделала подборку кадров с мамой Анной Павловной, бабушкой и сыновьями.
Ведущая поделилась фото с мероприятий, семейных событий и кадрами в домашней обстановке. На одном из них поклонники теледивы увидели ее старшего сына – юноша возмужал и вырос настоящим красавцем.
"На фото максимальна концентрація мам нашої родини. Я вітаю своїх рідних Бабусю і Маму і всіх мам світу зі святом! Нехай всі недоспані ночі, недороблені уроки, пролитий суп і розкидані макарони, мокрі ноги і "знову без шапки", були для нас тимчасовими труднощами про які ми згадуватимемо з ностальгією. Мами, бабусі, будьте здоровими і не засмучуйтеся з дрібниць, діти і онуки виростуть і будуть мати гарний апетит. Це я точно знаю", - написала трогательный текст Катя.
Катя Осадчая с мамой и сыновьми (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники поразились сходству представителей нескольких поколений семьи ведущей, но больше всего комплиментов досталось Илье.
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Под кадрами из семейного альбома поздравление оставил и Юрий Горбунов. "Вітаємо з Днем матері! Будьте здоровими!" - написал он. А на своей странице разместил фото сына Ивана, который готовит для мамы творческий сюрприз-подарок. Мальчик расположился с листком бумаги и фломастерами на полу и решил нарисовать картину.
Фото: сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Івасик працює над малюнком для мами! Найкращий подарунок на День матері!" - прокоментировал гордый ведущий.
Напомним, что ранее Юрий Горбунов очаровал фото Кати Осадчей без макияжа.