Как похожи! Катя Осадчая очаровала редкими фото со старшим сыном-красавцем и цветущей мамой

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая поделилась снимками из семейного архива

Ктя Осадчая с удовольствием размещает в соцсетях фото с мужем Юрием Горбуновым, она такде умиляет кадрами с младшим сыночком Иваном, но лицо мальчика до сих пор скрывает. А вот старшего сына, Илью, она пактически не показывает. Так, у Кати появился прекрасный повод поделиться кадрами с любимыми и родными людьми из семейного альбома. Ко Дню матери, котрый в Украине отмечают 10 мая, она сделала подборку кадров с мамой Анной Павловной, бабушкой и сыновьями.

Ведущая поделилась фото с мероприятий, семейных событий и кадрами в домашней обстановке. На одном из них поклонники теледивы увидели ее старшего сына – юноша возмужал и вырос настоящим красавцем.

"На фото максимальна концентрація мам нашої родини. Я вітаю своїх рідних Бабусю і Маму і всіх мам світу зі святом! Нехай всі недоспані ночі, недороблені уроки, пролитий суп і розкидані макарони, мокрі ноги і "знову без шапки", були для нас тимчасовими труднощами про які ми згадуватимемо з ностальгією. Мами, бабусі, будьте здоровими і не засмучуйтеся з дрібниць, діти і онуки виростуть і будуть мати гарний апетит. Це я точно знаю", - написала трогательный текст Катя.

Катя Осадчая с мамой и сыновьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники поразились сходству представителей нескольких поколений семьи ведущей, но больше всего комплиментов досталось Илье.

Ваш старший син красень! Мама виглядає дуже молодо і стильно. Хороші гени

Все крутые, но Илья - майн Готт! Тьфу-тьфу. Поздравляю, мамочка

Старший син дуже гарний

Такі всі схожі між собою! Відразу скажеш,що рідня.Щастя вам і міцного здоров‘я!

Катя Ваш старший син дуже схожий на Вас. Гарний молодий чоловік, щастя і удачі йому.

Які ви гарні. Вітаємо

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Под кадрами из семейного альбома поздравление оставил и Юрий Горбунов. "Вітаємо з Днем матері! Будьте здоровими!" - написал он. А на своей странице разместил фото сына Ивана, который готовит для мамы творческий сюрприз-подарок. Мальчик расположился с листком бумаги и фломастерами на полу и решил нарисовать картину.

Фото: сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Івасик працює над малюнком для мами! Найкращий подарунок на День матері!" - прокоментировал гордый ведущий.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов очаровал фото Кати Осадчей без макияжа.