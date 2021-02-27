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Не похожа на саму себя: Оля Полякова удивила фанатов новой внешностью (фото)

Автор: Анна Киселева

Известная украинская артистка Оля Полякова решила удивить своих фанатов. И ей это удалось! Певица показала поклонникам радикальные изменения во внешности в новых образах. Пользователи сети даже определили самый яркий и смелый из новых "имиджей" знаменитости.

Фотографии ярких и смелых образов Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло??? 1, 2, 3, 4, 5?", — спросила Полякова у своих фанатов.

Оля Полякова в смелых образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Яркая блондинка с копной роскошных волос меняла их цвет, а также форму прически и макияж. Она была брюнеткой, седовласой, с розовыми, голубыми и зелеными локонами. В зависимости от цвета волос менялись помада, тени и румяна. Все образы Поляковой были неожиданными, но очень запоминающимися и яркими.

Поклонники также стали выбирать наиболее красивый и яркий образ певицы. Также фанаты сравнили звезду с актрисой Моникой Беллуччи на втором снимке, и с украинской артисткой Настей Каменских на четвертом фото.

Скриншоты (instagram.com/polyakovamusic)

Стоит отметить, что Оля Полякова – одна из самых ярких представительниц украинской эстрады. Она часто появляется в красочных и смелых костюмах и не устает радовать свою публику новыми образами.

Напомним, что ранее Оля Полякова примерила профессию парикмахера и поэкспериментировала с прической дочери. Что получилось – смотрите в нашей статье.

До этого мы сообщали, что Тина Кароль рассказала, как обернула скандальную ситуацию с Поляковой себе на пользу.

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Новости Украины Оля Полякова
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