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Не схожа на саму себе: Оля Полякова здивувала фанатів новою зовнішністю (фото)

Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила здивувати своїх фанатів. І їй це вдалося! Співачка показала шанувальникам радикальні зміни в зовнішності в нових образах. Користувачі мережі навіть визначили найбільш яскравий і сміливий з нових "іміджів" знаменитості.

Фотографії яскравих і сміливих образів Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мені подобається бути різною! А у якому образі вам зайшло??? 1, 2, 3, 4, 5?", — запитала Полякова у своїх фанатів.

Оля Полякова сміливих образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Яскрава блондинка з копицею розкішного волосся змінювала його колір, а також форму зачіски та макіяж. Вона була брюнеткою, сивочолою, з рожевими, блакитними та зеленими кучерями. Залежно від кольору волосся змінювалися помада, тіні та рум'яна. Всі образи Полякової були несподіваними, але дуже незабутніми і яскравими.

Шанувальники також стали обирати найбільш красивий і яскравий образ співачки. Також фанати порівняли зірку з актрисою Монікою Беллуччі на другому знімку, і з українською артисткою Настею Каменських на четвертому фото.

Скріншоти (instagram.com/polyakovamusic)

Варто відзначити, що Оля Полякова – одна з найбільш яскравих представниць української естради. Вона часто з'являється в яскравих і сміливих костюмах і не втомлюється балувати свою публіку новими образами.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова приміряла професію перукаря та поекспериментувала із зачіскою дочки. Що вийшло – дивіться в нашій статті.

До цього ми повідомляли, що Тіна Кароль розповіла, як обернула скандальну ситуацію з Поляковою собі на користь.

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Новини України Оля Полякова
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