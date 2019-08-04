"Одно целое": романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара наслаждается вторым медовым месяцем в Италии

Потап и Настя Каменских продолжают наслаждаться медовым месяцем на Сардинии. Пара сразу после свадьбы, которая состоялась 23 мая, провела всего неделю в Турции, и теперь артисты решили наверстать упущенную возможность, отправившись в живописную Италии. На курорт молодожены улетели не одни – к ним присоединились солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив и его жена и лучшая подруга Насти, дизайнер Анна Завгородняя. Компания колесит на яхте вдоль средиземноморского побережья, посещая все новые и новые городки и любуясь их самобытной красотой.

Так, Потап и Настя опубликовали на instagram-страничке очередную серию романтичных кадров во время прогулки по улочкам морского куророта. Певица выбрала легкое длинное платье синего цвета с мелким белым принтом, полусапожки миндального оттенка и дополнила образ вязанным рюкзачком.

На одном из фото любимый муж нежно обнимает Настю, положив руку на талию, на другом – обнимает за плечи, покрепче прижав к себе.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

В стриз Потап признался: "Путешествуя по Сардинии, по маленьким, уютным городкам, понимаешь только одно – не надо много, надо – красиво".

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники пары не могли налюбоваться их романтическим путешествием. Они отмечали, что пара буквально светится от счастья, а переполняющие влюбленных эмоции можно ощутить даже через экран.

Красавица Анастасия и с прекрасным чувством юмора Алексей! Очень гармоничная пара! Счастья вам, ребята!

Две половинки целого. Обожаю вас

Вау! Невероятные!

Смотреть на вас – одно удовольствие

Рядом с Лешей расцветаешь просто.

Красотка!

Какие вы красивые!

Одно целое во всем!

Вы очень хорошая пара

Ох, не могу налюбоваться!

Красивая пара

Прекрасные. Нереальные!

Какая же вы с Потапом пара красивая, а главное счастливая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и Настя Каменских показали романтическую прогулку на закате по острову Ла Маддалена.

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на эффектном кадре с Сардинии.