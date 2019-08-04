"Одно целое": романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии

Пара наслаждается вторым медовым месяцем в Италии
Потап и Настя Каменских продолжают наслаждаться медовым месяцем на Сардинии. Пара сразу после свадьбы, которая состоялась 23 мая, провела всего неделю в Турции, и теперь артисты решили наверстать упущенную возможность, отправившись в живописную Италии. На курорт молодожены улетели не одни – к ним присоединились солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив и его жена и лучшая подруга Насти, дизайнер Анна Завгородняя. Компания колесит на яхте вдоль средиземноморского побережья, посещая все новые и новые городки и любуясь их самобытной красотой.
Так, Потап и Настя опубликовали на instagram-страничке очередную серию романтичных кадров во время прогулки по улочкам морского куророта. Певица выбрала легкое длинное платье синего цвета с мелким белым принтом, полусапожки миндального оттенка и дополнила образ вязанным рюкзачком.
На одном из фото любимый муж нежно обнимает Настю, положив руку на талию, на другом – обнимает за плечи, покрепче прижав к себе.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
В стриз Потап признался: "Путешествуя по Сардинии, по маленьким, уютным городкам, понимаешь только одно – не надо много, надо – красиво".
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Поклонники пары не могли налюбоваться их романтическим путешествием. Они отмечали, что пара буквально светится от счастья, а переполняющие влюбленных эмоции можно ощутить даже через экран.
Скриншот комментариев
Напомним, что Потап и Настя Каменских показали романтическую прогулку на закате по острову Ла Маддалена.
Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на эффектном кадре с Сардинии.