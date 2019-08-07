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"Схожа на Клеопатру": пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 09:57
"Схожа на Клеопатру": пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що через пару днів відлітає назад в Україну

Настя Каменських і Потап продовжать кататися вздовж узбережжя Італії, відвідуючи маленькі затишні містечка і милуючись місцевими пам'ятками. Вдень вони проводять час на яхті, а ввечері відправляються на прогулянку по околицях. І кожен раз співачка демонструє для шанувальників новий літній стріт-стайл образ, який вони охоче обговорюють.

На своїй сторінці в Instagram Настя повідомила, що через пару днів їй доведеться повернуться до Києва, адже відпустка добігає кінця. Дівчина супроводжувала послання для фанів ефектним фото. В цей раз для променаду з Потапом вона обрала трендовий джинсовий сарафан, замшеві півчобітки мигдалевого відтінку (до речі, шанувальники помітили, що ось вже кілька днів поспіль зірка буквально не розлучається з цим взуттям і майстерно поєднує його з різними аутфітами) і плетену сумку-рюкзак. Масивна каблучка і оригінальні сережки-кільця стали характерними штрихами образу.

Зачіска артистки показала шанувальникам нетиповою для співачки – вона зібрала волосся в гладкий пучок. Окремо варто згадати про макіяж. Засмагла Настя вирішила зробити акцент на очі, а також виділила вилиці.

&quot;Схожа на Клеопатру&quot;: пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ще пару днів відпустки і скоро знову концерти, зйомки і неймовірно насичений графік! Рада, що першим концертом після такого теплого та насиченого відпочинку стане улюблений легендарний фестиваль "Laima Rendezvous", - поділилася своїми планами зірка.

&quot;Схожа на Клеопатру&quot;: пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії

Новий образ так сподобалося шанувальникам Насті, що хтось із них навіть порівняв її з Клеопатрою і вже традиційно назвали співачку прекрасною італійкою.

  • Дуже стильний прикид
  • Вах, яка дівчина
  • Вона прекрасна...
  • Цукерочка! Очеь класна наша Настя Каменських
  • Сексі-Бамбіна
  • Клас
  • Яка красуня! Хочу такий же загар і зробіть, будь ласка, відео про те, як ви робили це мейк! Він дуже крутий!
  • Прекрасна італійка
  • Ти очеь красива
  • Яка ти класна, Потапу пощастило
  • Настя, ви дуже мила і чарівна жінка
  • Настя, ти тут подібна на Клеопатру
 

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала спортивну фігуру під час занять спортом з Потапом на французькій Корсиці.

Настя Каменських зачарувала образом у строкатому платті-міні.

Гаряча красуня: Настя Каменських "хижому" бікіні відпочила на яхті "Тобі личить кохання Потапа": Каменських заворожила пронизливим фото з Франції
Новини України Настя Каменських
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