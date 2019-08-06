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Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 15:58
Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике
Спортивные Потап и Настя Каменских (фото:instagram.com/kamenskux)

Звездная пара, судя по всему, очень довольна результатом

Потап и Настя Каменских продолжают отдыхать в рамках своего медового месяца. При этом отдыхать – более чем активно! Звездная пара музыкантов даже во время отпуска не планируют прекращать тренировки. Так, на своей instagram-страничке Каменских то и дело публикует фото и видео утренних и вечерних зарядок. Однако, судя по всему, самой "хардкорной" была недавняя вечерняя тренировка на острове Корсика.

Как обычно, у себя в разделе сториз Настя опубликовала несколько фото и одно видео, на котором певица снимает подъем вверх по скале! При это видно, что подъем действительно крутой, Настя тяжело дышит. Отметим, что сейчас Потап и Каменских отдыхают на французском острове Корсика. Хотя стартовала их поездка с итальянского острова Сардиния! На Корсике пара изучает различные города. И одна из недавних остановок – в городе Бонифачо со скалистой и гористой местностью. Похоже, пара решила не упускать такой возможности и испытать свои силы здесь.

Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике

Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике

Спортивные Потап и Настя Каменских (фото:instagram.com/kamenskux)

Также Каменских показала фото себя и Потапа. Певица позирует в удобном спортивном костюме. Комплекс состоит из велосипедок и топа со шлейками "на крест". На ножках – беговые черные кроссовки.

Также видим фото Потапа с бутылкой воды в руках. Видно, что певец проделал непростой путь, но он собой доволен.

Далее спортивные Потап и Настя делают селфи с вершины горы на фоне красивой бухты яхтами. При этом Потап забавно показывает язык в камеру, мол, хвастаясь новым спортивным достижением.

Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике

Спортивные Потап и Настя Каменских (фото:instagram.com/kamenskux)

А еще чуть позже Настя опубликовала фото, позируя в очередном новом купальнике. На этот раз - белоснежного цвета. Свой пляжный образ дополнила длинной накидкой белого цвета, которая дополнительно украшена желтыми пятнами в виде анималистичного принта. 

Спортивная красотка: Настя Каменских показала подтянутые формы во время пробежки на Корсике

Настя Каменских в купальнике (фото:instagram.com/kamenskux)

Также напомним, ранее Настя Каменских очаровала красотой в пестром мини-платье. На ярких снимках певица позирует в лучах заходящего солнца. На Насте – короткое платье с запахом. На белом фоне видим пестрый принт из красных цветов. Образ Насти довершает уже знакомый плетеный рюкзак. На руках – массивные браслеты. Непослушные кудри распущенны.

А до этого романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии. И вновь Настя подобрала новый эффектный наряд. Певица позировала перед камерой в летнем воздушном платье небесного оттенка. 

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Новости Украины Настя КаменскихпевецПотап
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