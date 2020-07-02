Похожа? Двойник Ким Кардашьян покоряет сеть жаркими фото в откровенных нарядах в духе звезды

Ким Кардашьян – одна из самых популярных личностей в мире. Неудивительно, что на звезду мечтают быть похожими многие. Но пока некоторые только грезят, чтобы хоть в чем-то приблизиться к кумиру, другие делают решительные шаги к своей мечте. К примеру, 28-летняя Дженнифер Уорд. Девушка родилась в Лос-Анджелесе и ничем особым не выделялась, пока не заметила сходство с 39-летней звездой. После этого ее жизнь круто изменилась. Уорд решила во что бы то ни стало добиться максимального сходства.

Девушка хочет пойти по стопам Ким (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

«Я слежу за Ким каждый день… Я покупаю дешевые версии ее нарядов. Ким работает с крупнейшими дизайнерами, у меня нет на это денег», – сетует красавица. По словам Дженнифер, она тратит минимум 3 часа в день, чтобы выглядеть не хуже Ким. Уже 2 года девушка исследует стиль Кардашьян, а затем все деньги тратит на косметику, парикмахера и стилистов. Изданию The Sun она призналась, что вынуждена была купить несколько корсетов, чтобы фигура ее стала напоминать выдающиеся формы знаменитой дивы.

Уорд копирует макияж и образы Ким (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

Дженнифер признается, что делает это все не ради заработка: она не намерена участвовать в шоу двойников или брать деньги за съемки. Скорее это ради удовольствия и развлечения. Главным подарком для нее является тот факт, что ее методы работают. А когда к ней на улице подходят, чтобы сфотографироваться, она чувствует себя по-настоящему счастливой. В то же время она бы не отказалась, если бы ей удалось пойти по стопам Ким и покорить модную индустрию. «Я бы хотела пойти по стопам Ким, сниматься для журналов, заключать контракты с брендами и рекламными кампаниями. Я всегда любила то, что она делает».

У Ким много двойников (фото: instagram.com/jennifer.janelle)

На Instagram Дженнифер подписано около 100 тысяч человек, что довольно неплохо для блогера. В описании профиля девушка указала себя как бьюти-инфлюенсера и певицу, а также как последователя стиля Ким Кардашьян. Особенно много внимания Уорт уделяет созданию макияжа в духе Ким. Нужно отметить, что это далеко не единственный двойник Ким на просторах сети. Так что звзеде точно есть чем гордиться!