"Погода шепчет": стильная Каменских показала, как радуется бабьему лету

У Насти Каменских и Потапа очень плотные рабочие графики, однако пара успевает найти время и чтобы побыть вдвоем - к примеру, почти каждое утро они начинают с совместной тренировки, а кроме того стараются выбираться на природу. Так, недавно веселая парочка отправилась в лес на поиски грибов, однако вместо них нашла кое-что другое. Сейчас в Киев пришло настоящее бабье лето и певица тут же отправилась на прогулку, чтобы насладиться теплой погодой.

На своей странице в Instagram Настя поделилась несколькими кадрами, на которых выглядит по-настоящему счастливой. Певица выбрала для променада стильный кэжуал образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, а также туфли в тон.

"Сегодня был божественный день. погода шепчет", - написала довольная артистка под "солнечным" селфи.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Далее последовал снимок на улице в эффектной позе.

"Бабье лето...девичье настроение", - отметила Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики восхищаются красотой и стилем артистки и соглашаются, что погода стоит прекрасная.

Солнечный день - солнечная вы

Красоточка

Стиль супер

Какая красотка

Любимая красотка ,ты девушка солнце

Красоточка

А Потап на ухо не шепчит)))

Солнышко

Красота вызывающая

Вы прекрасна

Ваааай какая роскошная женщина

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских восхитила дерзким образом в кожаном костюме с мини.