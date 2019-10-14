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"Погода шепоче": стильна Каменських показала, як радіє бабиному літу

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Співачка насолодилася теплою погодою на прогулянці

У Насті Каменських і Потапа дуже щільні робочі графіки, однак пара встигає знайти час і щоб побути удвох - приміром, майже кожен ранок вони починають з спільного тренування, а крім того намагаються вибиратися на природу. Так, нещодавно весела парочка вирушила в ліс на пошуки грибів, проте замість них знайшла дещо інше. Зараз в Київ прийшло справжнє бабине літо і співачка тут же відправилася на прогулянку, щоб насолодитися теплою погодою.

На своїй сторінці в Instagram Настя поділилася кількома кадрами, на яких виглядає по-справжньому щасливою. Співачка вибрала для променаду стильний кежуал образ - укорочені рвані джинси, білу футболку та чорну шкіряну куртку, а також туфлі в тон.

"Сьогодні був божественний день. погода шепоче", - написала задоволена артистка під "сонячним" селфи.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Далі пішов знімок на вулиці в ефектній позі.

"Бабине літо...дівочий настрій", - зазначила Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Підписники захоплюються красою і стилем артистки і погоджуються, що погода стоїть чудова.

  • Сонячний день - сонячна ви
  • Красоточка
  • Стиль супер
  • Яка красуня
  • Улюблена красуня ,ти дівчина сонце
  • Красоточка
  • А Потап на вухо не шепчит)))
  • Сонечко
  • Краса викликає
  • Ви прекрасна
  • Ваааай яка розкішна жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських захопила зухвалим образом в шкіряному костюмі з міні.

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