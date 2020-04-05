Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками

Лилия Ребрик вместе с семьей решила "отсиживать" карантин на даче - ведь там есть все удобства, а кроме того, свой двор и свежий воздух без нарушения правил. Вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной они отлично проводят время вместе, готовя вкусняшки, гуляя на солнышке и устраивая пижамные вечеринки. Несмотря на то, что телеведущей все же приходится ездить в студию на эфиры, у нее стало намного больше свободного времени, и недавно она придумала, чем занять себя и домочадцев.

Лилия задумалась о том, чтобы посадить огород и некоторые деревья в саду - а так как опыта у нее в этом почти нет, обратилась за советом к поклонникам. Те с готовностью откликнулись и просто-таки засыпали артистку множеством полезных рекомендаций. Это ее вдохновило и они с мужем решили - огороду быть! Процесс уже запущен, что Ребрик и показала в своем Instagram.

На фото запечатлен ее супруг, который держит в руках садовую лейку и еще много разного инвентаря.

Фото: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

А на еще одном кадре ведущая вместе со старшей дочерью занимается посадкой рассады в специальные маленькие горшочки.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сад-городу" БУТИ!!! Дякую всім за коментарі. Ви надихнули нас. Я подумала- чоловік зробив. Залишилося втілити бажане в життя..." - поделилась Ребрик.

Пользователи сети принялись хвалить трудолюбивую семейку и желать им хорошего урожая.

Молодцы

Ой Ліля, Ви на другому фото,прямо така домашня,домашня)))(трохи незвично)

Яка ж доця гарнюня, просто неймовірна красуня

Ви молодці! Дача без городу - не дача !

Успіхів! Нехай гарно вродить!

Яка мала гарнюща

класс. Держим кулачки за Вас.

Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за вашей семьей! Радости вам!!

Хорршего урожая

Лілічка , ви дуже творчо підходите до всього . Хай вродить все вами посіяне і висаджені !!!

Самое главное - семья, поддержка. Все получится, благодаря взаимопониманию

Яка буде краса, вже жду поста з квітучою клумбою

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик похвасталась прической от мужа и рассказала о его таланте - мужчине пришлось самому красить жену в условиях карантина.