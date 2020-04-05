Я подумала - чоловік зробив: Лілія Ребрик з сім'єю стали городниками-початківцями

Лілія Ребрик разом з сім'єю вирішила "відсиджувати" карантин на дачі - адже там є всі зручності, а крім того, свій двір і свіже повітря без порушення правил. Разом з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною вони чудово проводять час разом, готуючи ласощі, гуляючи на сонечку і влаштовуючи піжамні вечірки. Незважаючи на те, що телеведучій все ж доводиться їздити в студію на ефіри, у неї стало набагато більше вільного часу, і нещодавно вона придумала, чим зайняти себе і домочадців.

Лілія задумалася про те, щоб посадити город і деякі дерева в саду - а так як досвіду у неї в цьому майже немає, звернулася за порадою до шанувальників. Ті з готовністю відгукнулися і просто-таки засипали артистку безліччю корисних рекомендацій. Це її надихнуло і вони з чоловіком вирішили - городу бути! Процес вже запущений, що Ребрик і показала у своєму Instagram.

На фото зображений її чоловік, який тримає в руках садову лійку і ще багато різного інвентарю.

Фото: чоловік Лілії Ребрик Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

А на ще одному кадрі ведуча разом зі старшою дочкою займається посадкою розсади в спеціальні маленькі горщики.

Фото: Лілія Ребрик з донькою (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сад-городу" БУТИ!!! Дякую всім за коментарі. Ви надихнули нас. Я подумала - чоловік зробив. Залишилося втілити бажане в життя..." - поділилася Ребрик.

Користувачі мережі почали хвалити роботящу родину і бажати їм хорошого врожаю.

Молодці

Ой Ліля, Ві на іншому фото,прямо така домашня,домашня)))(трохи незвично)

Яка ж доця гарнюня, просто неймовірна красуня

Ви молодці! Дача без місту - не дача !

Успіхів! Нехай гарно вродить!

Яка мала гарнюща

клас. Тримаємо кулачки за Вас.

Я отримую задоволення, коли спостерігаю за вашою родиною! Радості вам!!

Хорршего врожаю

Лілічка , ви дуже творчо підходите до всього . Хай вродить все посіяне вами і висаджені !!!

найголовніше - сім'я, підтримка. Все вийде, завдяки взаєморозумінню

Яка буде краса, вже чекаю поста з квітучою клумбою

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик похвалилася зачіскою від чоловіка і розповіла про його талант - чоловікові довелося самому фарбувати дружину в умовах карантину.