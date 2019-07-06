ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подружка невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 12:25
Подружка невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко
Фото: Мария Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

Мария Ивакова опубликовала образ, в котором блистала на свадьбе подруги

Ажиотаж вокруг главной свадьбы этого лета между двумя знаменитостями Региной Тодоренко и Владом Топаловым, которая состоялась в Соренто 3 июля 2019 года, продолжается. Ведь после нескольких дней молчания и секретов гости наконец делятся своими впечатлениями о событии и подробностями, как прошла церемония.
Одна из подружек невесты и коллега по тревел-шоу Мария Ивакова раскрыла детали своего наряда на свадьбе и условленного дресс-кода, о котором гостям было оглашено заранее. Она призналась, что долго сомневалась в выборе достойного наряда для празднования.

Подружка невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины ТодоренкоФото: Мария Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)


"Для свадьбы @reginatodorenko и @vladtopalovofficial был предусмотрен дресс-код, который выслали всем гостям примерно за полтора месяца до торжества. Но, конечно же, за день до свадьбы мы в судорогах бегали по магазинам, сверяли с референсами шнурки, чтобы всё было тон в тон", - призналась Мария в том, что никто не смог избежать хлопот и предсвадебной суеты.

Подружка невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины ТодоренкоФото: Мария Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)

"Я из ста платьев чемодане выбрала любимый летний сарафан и голову Фриды (спасибо успокоительной таблеточке расторопши). Как вам образ?" - поинтересовалась она у подписчиков.

 
  • Очень романтичный образ и очень нежная Маша 
  • Вы фея! Как впрочем и всегда- легкая воздушная, по волнам идущая) образ потрясный
  • Как нежно! И точно в духе Сорренто
  • Маша, Вы очень органичны в этом образе
  • Как всегда шикарна! 
  • Очень нежный и женственный
  • Мария вы очень красивы, но взгляд грустный, не грустите
  • Очень изысканно и прекрасно
  • Образ супер, такой нежный, но чувственный 

Напомним, что Мария Ивакова уже поделилась впечатлениями о шикарной свадьбе подруги на своей странице в Instagram, рассказав много интересных деталей.

Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.

"По-итальянски стильно": Леся Никитюк очаровала кадрами на фоне Везувия Тодоренко и Топалов поженились в любимом месте русских богачей: фото виллы
Новости Украины Влад ТопаловсвадьбаРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь