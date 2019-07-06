Подружка невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко

Мария Ивакова опубликовала образ, в котором блистала на свадьбе подруги
Ажиотаж вокруг главной свадьбы этого лета между двумя знаменитостями Региной Тодоренко и Владом Топаловым, которая состоялась в Соренто 3 июля 2019 года, продолжается. Ведь после нескольких дней молчания и секретов гости наконец делятся своими впечатлениями о событии и подробностями, как прошла церемония.
Одна из подружек невесты и коллега по тревел-шоу Мария Ивакова раскрыла детали своего наряда на свадьбе и условленного дресс-кода, о котором гостям было оглашено заранее. Она призналась, что долго сомневалась в выборе достойного наряда для празднования.
Фото: Мария Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)
"Для свадьбы @reginatodorenko и @vladtopalovofficial был предусмотрен дресс-код, который выслали всем гостям примерно за полтора месяца до торжества. Но, конечно же, за день до свадьбы мы в судорогах бегали по магазинам, сверяли с референсами шнурки, чтобы всё было тон в тон", - призналась Мария в том, что никто не смог избежать хлопот и предсвадебной суеты.
Фото: Мария Ивакова (instagram.com/maria_ivakova)
"Я из ста платьев чемодане выбрала любимый летний сарафан и голову Фриды (спасибо успокоительной таблеточке расторопши). Как вам образ?" - поинтересовалась она у подписчиков.
Напомним, что Мария Ивакова уже поделилась впечатлениями о шикарной свадьбе подруги на своей странице в Instagram, рассказав много интересных деталей.
Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.