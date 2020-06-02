Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов не унывают и стараются проводить время активно. Вместе с трехлетним сыном Иваном они частенько выбираются на природу, чтобы полюбоваться красивыми местами в Киевской области. А в первый день лета телеведущая даже решилась на заплыв в открытом бассейне, хотя вода была всего лишь 12 градусов!

Позитивная теледива поделилась в Instagram красочным летним селфи, на котором она запечатлена в бирюзовом спортивном костюме на фоне куста с красными цветами. Волосы Катя собрала в хвост и лучезарно улыбается, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа.

В шутливой манере звезда поделилась, какие у нее планы на это лето.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Літо, давай не підведи! В нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які в вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадчая.

Пользователи сети принялись активно комментировать новый снимок ведущей, восхищаясь ее естественной красотой и цветущим видом, а также рассказывая о своих планах.

Дякую за природні фото. Ви дуже гарна та справжня) сподіваюся надихнете сучасних пані не ховатися за фільтрами та косметикою)

Божечко, яка ви гарна!!!захоплююсь вашою красою.справжня,ніжна,чарівна

Хотілося б швидше поїхати на море та відвідати рідних в Україні

Катюша, тебе тут 12 лет )

Хоча б сапожки зняти. Гарного дня

Гарнюня

Очень красивая приятная женщина

Дуже гарне фото! 18 років би дав

Какая яркая и красивая фотография. Очень хочется чтобы летом было побольше солнечных дней

Ага хочаб це літо нас почуло)))!

Как школьница)

аааа, восьмиклассницааа))

Дуже гарна і неймовірна. не така як всі

Скриншот комментариев

К слову, Юрий Горбунов накануне устроил с женой барбекю на свежем воздухе. Катя Осадчая ласково назвала заботливого любимого мужчину "мой шеф-повар".