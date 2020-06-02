Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето

Позитивная телеведущая очаровала ярким летним селфи
Несмотря на прохладную и дождливую погоду, Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов не унывают и стараются проводить время активно. Вместе с трехлетним сыном Иваном они частенько выбираются на природу, чтобы полюбоваться красивыми местами в Киевской области. А в первый день лета телеведущая даже решилась на заплыв в открытом бассейне, хотя вода была всего лишь 12 градусов!
Позитивная теледива поделилась в Instagram красочным летним селфи, на котором она запечатлена в бирюзовом спортивном костюме на фоне куста с красными цветами. Волосы Катя собрала в хвост и лучезарно улыбается, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа.
В шутливой манере звезда поделилась, какие у нее планы на это лето.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Літо, давай не підведи! В нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які в вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадчая.
Пользователи сети принялись активно комментировать новый снимок ведущей, восхищаясь ее естественной красотой и цветущим видом, а также рассказывая о своих планах.
Скриншот комментариев
К слову, Юрий Горбунов накануне устроил с женой барбекю на свежем воздухе. Катя Осадчая ласково назвала заботливого любимого мужчину "мой шеф-повар".
Автор: Марина Настевич