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Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 14:31
Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Позитивная телеведущая очаровала ярким летним селфи

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов не унывают и стараются проводить время активно. Вместе с трехлетним сыном Иваном они частенько выбираются на природу, чтобы полюбоваться красивыми местами в Киевской области. А в первый день лета телеведущая даже решилась на заплыв в открытом бассейне, хотя вода была всего лишь 12 градусов!

Позитивная теледива поделилась в Instagram красочным летним селфи, на котором она запечатлена в бирюзовом спортивном костюме на фоне куста с красными цветами. Волосы Катя собрала в хвост и лучезарно улыбается, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа.

В шутливой манере звезда поделилась, какие у нее планы на это лето.

Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Літо, давай не підведи! В нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які в вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадчая.

Пользователи сети принялись активно комментировать новый снимок ведущей, восхищаясь ее естественной красотой и цветущим видом, а также рассказывая о своих планах.

  • Дякую за природні фото. Ви дуже гарна та справжня) сподіваюся надихнете сучасних пані не ховатися за фільтрами та косметикою)
  • Божечко, яка ви гарна!!!захоплююсь вашою красою.справжня,ніжна,чарівна
  • Хотілося б швидше поїхати на море та відвідати рідних в Україні
  • Катюша, тебе тут 12 лет )
  • Хоча б сапожки зняти. Гарного дня
  • Гарнюня
  • Очень красивая приятная женщина
  • Дуже гарне фото! 18 років би дав
  • Какая яркая и красивая фотография. Очень хочется чтобы летом было побольше солнечных дней
  • Ага хочаб це літо нас почуло)))!
  • Как школьница)
  • аааа, восьмиклассницааа))
  • Дуже гарна і неймовірна. не така як всі

Как подросток: Катя Осадчая без макияжа поделилась планами на лето

Скриншот комментариев

К слову, Юрий Горбунов накануне устроил с женой барбекю на свежем воздухе. Катя Осадчая ласково назвала заботливого любимого мужчину "мой шеф-повар".

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Катя Осадчаяведущая
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