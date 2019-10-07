Поделилась сокровенным: Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном

Тоня Матвиенко представила трек "Не відповідай" о зарождении симпатии между ней и Арсеном Мирзояном. К слову, отметим, что в августе Матвиенко получила награду за добросовестное служение Украине.

За развитием романа Матвиенко-Мирзоян наблюдала вся страна, но только очень близкие люди знали, что период симпатии дал сильный толчок для творчества. В 2012 году Арсен написал для Тони песню, а она хранила ее как что-то очень личное и интимное. Сейчас, по словам самой артистки, она готова поделиться сокровенным со своими слушателями.

Тоня Матвиенко - Не відповідай

По словам Тони, слова песни "Не відповідай " описывают внутреннее состояние артистки, которое почувствовал Арсен:

“Не відповідай” может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и одновременно боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли относительно ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий", - комментирует Тоня.

“Не відповідай” — третья работа авторства Арсена Мирзояна в репертуаре Тони Матвиенко. В 2019 году певица представила лирические треки “Дитячий сміх” и “Не двоє”.

Интересно, что до этого дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы!