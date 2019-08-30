Тоня Матвиенко, Светлана Вольнова, Наталка Карпа и другие на показе ANASTASIIA IVANOVA

Гости показа (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Украинский бренд ANASTASIIA IVANOVA представил новую коллекцию

Вчера, 29 августа, на знаменитой лестнице внутреннего дворика БЦ «Торонто» напротив Николаевского костела состоялось Runway Show ANASTASIIA IVANOVA Spring/Summer 2020. Новую коллекцию из 36 вечерних и коктейльных платьев, дополненных авторскими аксессуарами, увидели более 200 приглашенных гостей, среди которых присутствовали как постоянные клиенты бренда, так и звездные почитатели марки ANASTASIIA IVANOVA.

Показ ANASTASIIA IVANOVA (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

В первом ряду были замечены Светлана Вольнова, Марта Холод, Наталка Карпа, Габриэлла Массанга, Маша Виноградова, Анна Добрыднева, Елена Филонова, Lilu, Тоня Матвиенко, Алена Алымова, Александр Прохоров, Виктория Батуи, Даша Квиткова, Анетти Жернова, Слава Соломка, Александра и Дмитрий Черкассовы, Андрей Черновол, Анюта Славская, главные редакторы глянцевых журналов, многочисленные представители электронных и печатных медиа.

Светлана Вольнова (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

«Эта коллекция, 38-я в истории бренда ANASTASIIA IVANOVA, особенно дорога для меня, – признается Анастасия Иванова. – При ее изготовлении использованы эксклюзивные ткани, выбрана нежная цветовая гамма и силуэты, еще более подчеркивающие грациозность и хрупкость женщины. Ведь платье – это энергетическая одежда. Именно в платье женщина раскрывает свое истинное предназначение: вдохновлять, окрылять, восхищать и созидать…".

Анастасия Иванова (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

«Локация выбрана неслучайно, – добавляет Анастасия. – Исторический центр города, потрясающий вид с лестницы БЦ «Торонто» на Николаевский костел… Я жила, училась и работала в Париже и Нью-Йорке, но родной для меня стала украинская столица. Меня привлекают старинные здания Киева, его архитектурные жемчужины. Я счастлива, что мой показ прошел в таком знаковом месте. Это было красиво, ярко и очень символично: изысканные платья на фоне изысканного памятника архитектуры».

Марта Холод (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Анна Добрыднева (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Наталка Карпа, Елена Филонова и Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Даша Квиткова (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Виктория Батуи (фото: пресс-служба ANASTASIIA IVANOVA)