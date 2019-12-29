"Почти не изменились": Ольга Сумская очаровала детскими фото с сестрой Натальей

Накануне Нового года многие знаменитости начинают вспоминать, как они проводили этот праздник в детстве и делиться архивными фотографиями. К примеру, ведущая Лилия Ребрик рассказала, что всегда была Снегурочкой на утренниках и показала милые детские и юношеские снимки. А вот актриса Ольга Сумская очаровала детскими фото в образе снежинки.

Архивными кадрами, на которых она запечатлена вместе со старшей сестрой Натальей, артистка поделилась на своей странице в Instagram. Юная будущая звезда позирует под елочкой в милом белом платье и с большим бантом на голове.

Снимки были сделаны еще в 70-х годах, однако, как призналась Сумская, она до сих пор сохранила тот свой костюм снежинки.

Фото: Ольга и Наталья Сумские (instagram.com/olgasumska)

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя,70ті роки...Костюм сніжинки шили у театрі ім.Щорса (тепер В.Магара)! Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя! Друзі, ви пам‘ятаєте свої новорічні ранки у садках?" - предалась воспоминаниям народная артистка Украины.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что на этих фото Ольга очень похожа на свою младшую дочь Анну. Многие также написали, что сестры почти не изменились с тех времен.

Все мамы стараются перед утренниками. Это так трогательно.

Дівчатка, а ви не трохи не змінилися!!!

Мне всегда казалось, что Анечка - копия Виталия. А здесь на этом фото Аня очень на тебя похожа:)

Оля,ви в дитинстві були дуже схожі з сестрою. Ви брюнетка від природи?

Как Аня похожа на Вас, оказывается))) и как Слава похож на Наталью)))!!!

Такі класні!

Маленька Роксолана))

Сестрички очень похожи

Красуня

И не изменилась ни капельки.

На цьому фото дуже схожі з сестрою!

@olgasumska Боже мой, Ваша младшая дочь копия Вас в детстве, а я всегда думала, что вылитый папа).

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская восхитила появлением в роскошном платье-вышиванке.