"Майже не змінилися": Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Напередодні Нового року багато знаменитостей починають згадувати, як вони проводили це свято в дитинстві і ділитися архівними фотографіями. Приміром, ведуча Лілія Ребрик розповіла, що завжди була Снігуронькою на ранках і показала милі дитячі та юнацькі знімки. А ось актриса Ольга Сумська зачарувала дитячими фото в образі сніжинки.

Архівними кадрами, на яких вона зображена разом зі старшою сестрою Наталією, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Юна майбутня зірка позує під ялинкою в милому білому платті і з великим бантом на голові.

Знімки були зроблені ще в 70-х роках, однак, як зізналася Сумська, вона до цих пір зберегла той свій костюм сніжинки.

Фото: Ольга і Наталія Сумські (instagram.com/olgasumska)

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя,70ті роки...Костюм сніжинки шили у театрі ім.Щорса (тепер В.Магара)! Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя! Друзі, ви пам'ятаєте свої новорічні ранки у садках?" - віддалася спогадам народна артистка України.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що на цих фото Ольга дуже схожа на свою молодшу дочку Анну. Багато також написали, що сестри майже не змінилися з тих часів.

Всі мами намагаються перед ранками. Це так зворушливо.

Дівчатка, а ви не трохи не змінилися!!!

Мені завжди здавалося, що Ганнуся - копія Віталія. А тут на цьому фото Аня дуже на тебе схожа:)

Оля,ви в дитинстві були дуже схожі з сестрою. Ви брюнетка від природи?

Як Аня схожа на Вас, виявляється))) і як Слава схожий на Наталю)))!!!

Такі класні!

Маленька Роксолана))

Сестрички дуже схожі

Красуня

І не змінилася ні крапельки.

На цьому фото дуже схожі з сестрою!

@olgasumska Боже мій, Ваша молодша дочка копія Вас в дитинстві, а я завжди думала, що вилитий тато).

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці.