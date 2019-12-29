"Майже не змінилися": Ольга Сумська зачарувала дитячими фото з сестрою Наталею

Актриса зворушила милим костюмом сніжинки
Напередодні Нового року багато знаменитостей починають згадувати, як вони проводили це свято в дитинстві і ділитися архівними фотографіями. Приміром, ведуча Лілія Ребрик розповіла, що завжди була Снігуронькою на ранках і показала милі дитячі та юнацькі знімки. А ось актриса Ольга Сумська зачарувала дитячими фото в образі сніжинки.
Архівними кадрами, на яких вона зображена разом зі старшою сестрою Наталією, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Юна майбутня зірка позує під ялинкою в милому білому платті і з великим бантом на голові.
Знімки були зроблені ще в 70-х роках, однак, як зізналася Сумська, вона до цих пір зберегла той свій костюм сніжинки.
Фото: Ольга і Наталія Сумські (instagram.com/olgasumska)
"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя,70ті роки...Костюм сніжинки шили у театрі ім.Щорса (тепер В.Магара)! Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя! Друзі, ви пам'ятаєте свої новорічні ранки у садках?" - віддалася спогадам народна артистка України.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Користувачі мережі поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що на цих фото Ольга дуже схожа на свою молодшу дочку Анну. Багато також написали, що сестри майже не змінилися з тих часів.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці.