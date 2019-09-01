"Почему так жарко?" Тина Кароль в коротком топе покорила точеной талией

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно вызвала бурю эмоций в сети своим новым ярким появлением и очень душевным выступлением, порадовала своих поклонников новой фотографией. Снимок она выставила на своей странице в Instagram.

Новое фото демонстрирует подтянутый живот певицы, которая сидит, облокотившись на стену, в белом топе и черных штанах. Также певица нанесла на губы яркую красную помаду.

Тина Кароль восхитила поклонников фигурой в коротком топе (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети восхитились ее новым фото и оставили свои комментарии.

Очень потрясающая прелестная девочка;

Просто очень прекрасна и красивая девушка. Я вами безумно очарован, вашей красотой и прекрасным талантом;

Талия, омайгад. Это невероятно просто;

Очень хорошее фото;

Опять лифчик потеряла;

Очень красивая;

Ну Тина. Сейчас смотрю на фото и вспоминаю советскую открытку с малышкой. По крайней мере черты лица на данном фото так похожи;

Вааай, какой секс;

Тина нереально красивая;

Шикарная;

Какой секс. А ты горячая штучка, однако;

Фото супер, но, по моему мнению, под этот фон надо другую прическу, более дерзкую. Надо что-то менять;

Не хочу быть навязчивой, но ты такая умопомрачительная.

Напомним, что Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника, который живет в Великобритании и учится там в местной школе.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Пользователи сети "разнесли" внешний вид украинской певицы.