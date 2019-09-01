"Чому так жарко?" Тіна Кароль у короткому топі підкорила витонченою талією

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно викликала бурю емоцій в мережі своєю новую яскравою появою і дуже душевним виступом, порадувала своїх шанувальників новою фотографією. Знімок вона виставила на своїй сторінці в Instagram.

Нове фото демонструє підтягнутий живіт співачки, яка сидить, спершись на стіну, в білому топі і чорних штанях. Також співачка нанесла на губи яскраву червону помаду.

Тіна Кароль захопила шанувальників фігурою в короткому топі (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі захопилися її новим фото і залишили свої коментарі.

Дуже приголомшлива чарівна дівчинка;

Просто дуже прекрасна і красива дівчина. Я вами шалено зачарований, вашою красою і чудовим талантом;

Талія, омайгад. Це неймовірно просто;

Дуже гарне фото;

Знову ліфчик забула;

Дуже красива;

Ну Тіна. Зараз дивлюся на фото і згадую радянську листівку з дівчиною. Принаймні риси обличчя на даному фото так схожі;

Вааай, який секс;

Тіна нереально красива;

Шикарна;

Який секс. А ти гаряча штучка, однак;

Фото супер, але, на мою думку, цей фон треба іншу зачіску, більш зухвалу. Треба щось змінювати;

Не хочу бути нав'язливою, але ти така запаморочлива.

Нагадаємо, що Тіна Кароль умилила мережу фото стильного сина-школяра, який мешкає у Великобританії і навчається там у місцевій школі.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки.