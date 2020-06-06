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Почему диеты не работают: исчерпывающий ответ эксперта

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2020 - 08:37
Почему диеты не работают: исчерпывающий ответ эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила причины, почему диеты не приносят желаемый итог

Не всегда четкое следование диете дает ожидаемый результат, а вот энтузиазма такое положение вещей точно не прибавляет. Почему же это происходит и где система дает сбой? На этот вопрос ответила диетолог Ольга Безугла на личной странице в Instagram.

Почему диеты не работают? Этот вопрос мучает многих, согласитесь? Давайте разбираться.

Само слово "диета", в свое время, обрело преимущественно негативный окрас, как что- то ограничительное, искаженное, отказ от чего- то и общий дискомфорт и мало человек при слове "диета" ощущают тотальное умиротворение.

Это так, но самое важное, что все может быть иначе и порой, что бы к этому прийти нужно пройти через порочный круг по типу: диета - сброс веса- набор веса- диета и опять по кругу, у многих даже глаз начал дергаться от этого. И, к сожалению, через такой круг проходят многие, иногда из него выбираются, а иногда нет!

Почему диеты не работают: исчерпывающий ответ эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Здесь важно понять, что диета не будет работать если это просто "диета", если у Вас нарушен сон, если нет физической активности, если нет режима питания и нет четкой мотивации быть здоровым, а преследуем лишь цель увидеть заветные цифры на весах!

А вот если наоборот Вы долгосрочным результатом улучшения своего здоровья и также к этому вопросу и подходите, то это не про "диеты", это про изменение образа жизни, стиля питания, выработки новых пищевых привычек и формирования Вашей новой истории здоровья, где без диет, и на долго, когда все пазлы сходятся и картина целостна!

Поэтому относитесь к своей стройности с умом, учитесь слушать свой организм и будьте здоровы!

Ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно выбирать продукты для стройной фигуры.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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