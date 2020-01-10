Побывали в аду: Алена Винницкая откровенно призналась, почему у нее нет детей

Винницкая подчеркивает, что готова завести ребенка
Самый частый вопрос, который задают 45-летней Алене Винницкой, связан с детьми. Певица откровенно призналась журналистам в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» на канале «Украина», что происходит в последнее время в ее жизни.
Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. Ее карьера и личная жизнь часто обсуждается в СМИ. И в последнее время журналисты тактично или прямо в лоб часто спрашивают ее о детях.
Алена Винницкая и Сергей Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)
Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, но за это время у них так не появился малыш. И только близкие люди знают, что год назад в семье пары началась череда смертей. Один за другим стали уходить родственники Алены и Сергея. А после всего случившегося заболела мама певицы.
Несмотря на то, что в последнее время происходило в их семье, Алена Винницкая продолжает надеяться, что у нее с Сергеем все-таки появится ребенок.
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