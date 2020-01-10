Побували в пеклі: Альона Вінницька відверто зізналася, чому у неї немає дітей

Вінницька підкреслює, що готова завести дитину
Найчастіший питання, яке задають 45-річної Альони Вінницької, пов'язаний з дітьми. Співачка відверто зізналася журналістам в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», що відбувається останнім часом в її життя.
Альона Вінницька - відома співачка і телеведуча. Її кар'єра і особисте життя часто обговорюється у ЗМІ. І останнім часом журналісти тактовно або прямо в лоб часто питають її про дітей.
Альона Вінницька та Сергій Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)
Альона Вінницька та Сергій Большой разом вже 26 років, але за цей час у них так не з'явився малюк. І тільки близькі люди знають, що рік тому в родині пари почалася низка смертей. Один за одним почали йти родичі Олени та Сергія. А після всього, що сталося захворіла мама співачки.
Незважаючи на те, що останнім часом відбувалося у їхній родині, Альона Вінницька продовжує сподіватися, що у неї з Сергієм все-таки з'явиться дитина.
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