Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова назвала список любимых сериалов для вечеров с любимым

Победительница романтического реалити СТБ Холостяк-9 Даша Квиткова, которая показала свадебное платье, продолжает делиться в социальных сетях полезными рекомендациями, чем занять свободное время на карантине. В этот раз – подборкой захватывающих сериалов. Сохраняйте список и наслаждайтесь просмотром!

«Не знаю, пересмотрели вы все сериалы/фильмы или еще не успели, но мы с Каспером (котенок Даши. – Прим.ред.) пришли к вам в ленту с еще одним списком. Это сериалы, на которые не жаль потратить свое время», – поделилась экс-холостячка в социальной сети.

«Дело Кристин Килер» . Сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах.

. Сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах. «Невероятное» . Девушку-подростка, которая рассказывает об изнасиловании, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.

. Девушку-подростка, которая рассказывает об изнасиловании, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку. «Бумажный дом». Таинственный человек, известный как «Профессор», разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде.

Таинственный человек, известный как «Профессор», разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде. «Расправа» . Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Восстановив силы, она готовит план мести.

. Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Восстановив силы, она готовит план мести. «По правде говоря» . Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Но спустя время в деле всплывают новые детали.

. Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Но спустя время в деле всплывают новые детали. «Сэндитон» . Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин.

. Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин. «Дом цветов» . Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом.

. Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом. «Белгравия» . Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах.

. Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах. «Блудный сын». Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба отца: он отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление.

Даша Квиткова с любимчиком Каспером (фото: instagram.com/kvittkova)

Отметим, недавно Даша Квиткова призналась, есть ли у нее фаворитка в 10 сезоне проекта «Холостяк»: «У меня нет фаворитки. Я за любовь. Могу сказать, что мне нравится кудрявенькая девочка Алина. Еще мы с Никитой подумали о моей схожести с Дашей».

Смотрите романтическое реалити Холостяк-10 каждую пятницу в 19:00 на СТБ! Уже в эту пятницу, 1 мая состоится девятый выпуск шоу. На индивидуальные свидания отправятся Даша и Вика.