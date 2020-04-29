Переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова назвала список улюблених серіалів для вечорів з коханим

Переможниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-9 Даша Квіткова, яка показала весільну сукню, продовжує ділитися в соціальних мережах корисними рекомендаціями, чим зайняти вільний час на карантині. Цього разу – підбіркою захоплюючих серіалів. Зберігайте список і насолоджуйтесь переглядом!

«Не знаю, ви переглянули всі серіали/фільми або ще не встигли, але ми з Каспером (кошеня Даші.- Прим.ред.) прийшли до вас в стрічку з ще одним списком. Це серіали, на які не шкода витратити свій час», – поділилася екс-холостячка в соціальній мережі.

«Справа Крістін Кілер» . Серіал про одну з найскандальніших історій, яка трапилася у Великобританії в 1960-х роках.

. Серіал про одну з найскандальніших історій, яка трапилася у Великобританії в 1960-х роках. «Неймовірне» . Дівчину-підлітка, яка розповідає про зґвалтування, звинувачують у брехні. Але через деякий час поліція повертається до справи і розуміє, що зробила страшну помилку.

. Дівчину-підлітка, яка розповідає про зґвалтування, звинувачують у брехні. Але через деякий час поліція повертається до справи і розуміє, що зробила страшну помилку. «Паперовий будинок». Таємничий чоловік, відомий як «Професор», розробив план найбільшого пограбування в історії, метою якого став Королівський монетний двір Іспанії в Мадриді.

Таємничий чоловік, відомий як «Професор», розробив план найбільшого пограбування в історії, метою якого став Королівський монетний двір Іспанії в Мадриді. «Розправа» . Головна героїня серіалу дивом виживає після жорстокого нападу. Відновивши сили, вона готує план помсти.

. Головна героїня серіалу дивом виживає після жорстокого нападу. Відновивши сили, вона готує план помсти. «По правді кажучи» . Журналіст і автор кримінальних подкастів Поппі Парнелл 18 років тому змогла викрити небезпечного злочинця. Але через час у справі спливають нові деталі.

. Журналіст і автор кримінальних подкастів Поппі Парнелл 18 років тому змогла викрити небезпечного злочинця. Але через час у справі спливають нові деталі. «Сэндитон» . Серіал знятий за незакінченого роману Джейн Остін.

. Серіал знятий за незакінченого роману Джейн Остін. «Будинок квітів» . Ця чорна комедія познайомить глядачів з сім'єю, яка займається квітковим бізнесом.

. Ця чорна комедія познайомить глядачів з сім'єю, яка займається квітковим бізнесом. «Белгравія» . Історична драма від творців «Абатства Даунтон». У серіалі йтиметься про аристократичних родинах.

. Історична драма від творців «Абатства Даунтон». У серіалі йтиметься про аристократичних родинах. «Блудний син». Малькольм Брайт — криміналіст, який побудував успішну кар'єру. Але його турбує доля батька: він відбуває покарання у тюрмі за жорстокі злочин.

Даша Квіткова з улюбленцем Каспером (фото: instagram.com/kvittkova)

Зазначимо, нещодавно Даша Квіткова зізналася, чи є у неї фаворитка в 10 сезону проекту «Холостяк»: «У мене немає фаворитки. Я за любов. Можу сказати, що мені подобається кудрявенькая дівчинка Аліна. Ще ми з Микитою подумали про мою схожість з Дашею».

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 щоп'ятниці о 19:00 на СТБ! Вже в цю п'ятницю, 1 травня відбудеться дев'ятий випуск шоу. На індивідуальні побачення вирушать Даша і Віка.