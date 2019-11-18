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Победа – не главное: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" победили в "Народной премии Х-фактор"

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 17:01
Победа – не главное: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" победили в "Народной премии Х-фактор"
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ (фото: пресс-служба)

По словам коллектива, Х-Фактор - очень значимый этап творчества БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Вокальное шоу Х-фактор на СТБ продолжает открывать новые номинации и выбирать любимчиков среди судей, участников и ведущих за все сезоны в специальном проекте "Народная премия Х-фактор". Напомним, ранее были определены самые популярные выступления на кастинге!

Всю прошлую неделю зрители выбирали фаворита в номинации "Пример того, что победа – не главное", в которой были представлены участники, выбывшие на разных этапах шоу, но своим упорным трудом добившиеся значительных успехов в шоу-бизнесе и любви поклонников. По результатам голосования, в номинации победили участники 7 сезона шоу группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Именно за них зрители отдали большинство своих голосов, отмечая, что коллектив показал наибольший рост после выбывания из проекта.

Победа – не главное: &quot;БЕZ ОБМЕЖЕНЬ&quot; победили в &quot;Народной премии Х-фактор&quot;

"В житті головне йти до своєї мети і не зважати на всі перешкоди. Участь в Х-факторі стала для нас поштовхом в творчості, якого нам давно не вистачало. Саме за часів шоу, ми максимально відчували підтримку людей, яка з кожним роком тільки зростає. Перемога в «Народній премії Х-фактора» в номінації «Приклад того, що перемога — не головне» стала ще одним підтвердженням любові шанувальників. Ми дуже вдячні всім, хто за нас проголосував і підтримує гурт. Любимо кожного і безмежно цінуємо", - комментируют победу участники группы.

Кроме того, сегодня в Народной премии открылось голосование в новой номинации – "Любимый коллектив шоу Х-фактор". В нем представлены все коллективы, которые доходили до прямых эфиров шоу.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - МІЛЬЯРДИ (OFFICIAL VIDEO)

Напомним, что зрители, проголосовавшие за своего фаворита в активной номинации, автоматически становятся участниками розыгрыша билетов на прямые эфиры шоу. Каждую неделю мы рандомно будем определять двух победителей, которые получат приглашение на две персоны на прямой эфир Х-фактора.

Голосование за номинантов Народной премии продлится до 22 декабря 2019 года.

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