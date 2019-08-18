ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"По-настоящему счастлива": Джамала похвасталась творческими новинками

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 14:32
"По-настоящему счастлива": Джамала похвасталась творческими новинками
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась радостными моментами с поклонниками в соцсетях

Певица Джамала, которая в последнее время волнует поклонников неожиданными перевоплощениями в девушку "с района", сейчас находится в творческом порыве, о чем она рассказала в своем Instagram.

Исполнительница отправилась в Харьков для записи нового альбома и, судя по ее комментариям в соцсетях, процесс проходит успешно.

&quot;По-настоящему счастлива&quot;: Джамала похвасталась творческими новинками

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала объяснила, из чего по ее мнению состоит счастье музыканта и почему она чувствует себя счастливой.

"Счастье состоит из мелочей и деталей! Для музыканта - правильная локация, студия и инструменты, микрофон, правильный звукоинженер, понимающий человек за пультом, стейджмены. Поэтому вчера, я была по-настоящему счастливой", - призналась Джамала своим фанатам.

&quot;По-настоящему счастлива&quot;: Джамала похвасталась творческими новинками
Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я открыла для себя невероятно крутую студию в Харькове и очень классных людей: аранжировщика и саунд продюсера Илью (@dub_beans), с которым меня познакомила Ната (@purpurmusic) как минимум талантливая певица и композитор! Спасибо, друзья. Вчера, мы провели вместе целый день (!!), записывая мои новые песни, ммм…." - поблагодарила певица своих помощников.

&quot;По-настоящему счастлива&quot;: Джамала похвасталась творческими новинками

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я всегда говорила, что Харьков очень творческое и музыкальное город, сделало большой вклад в развитие украинской музыки!" - отметила Джамала в заключении.

Подписчики поделились своими ожиданиями от нового альбома и поблагодарили за теплые слова в адрес города Харькова.

  • Молюсь чтобы был альбом раздельный на укр и англ
  • Заинтриговали, теперь дождаться бы
  • Из Харькова знаю Сергея Бабкина и ТНМК, теперь еще и буду в курсе что Pur:Pur там же обитают
  • Я б в такой студии жила)) прям в бочке 40гЦ))) с началом альбома Джа))
  • Дякую за добрі слова про Харків
  • Коли наступний альбом?
  • Альбом цієї осені?
  • С нетерпением ждём новую песню, Джа
  • Дуже гарна
  • Думаю новые песни будут просто бомба

&quot;По-настоящему счастлива&quot;: Джамала похвасталась творческими новинками&quot;По-настоящему счастлива&quot;: Джамала похвасталась творческими новинками

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, что Джамала после рождения сына заметно изменила свой стиль одежды и не стесняется демонстрировать поклонникам сногсшибательные образы, один из них — платье "хищной" расцветки, покорил глубоким вырезом.

А еще не редки выходы в свет исполнительницы в бунтарских нарядах. Один из таких луков вызвал фурор среди фанатов.

Кроме того, Джамала призналась, что ее маленький сын выучил первую песню, но она принадлежит другой исполнительнице, а не его звездной маме.

Певец, садовник или футболист: Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе "Удивляться простым вещам": Джамала растрогала нежным фото с сыном
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь