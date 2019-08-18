"По-настоящему счастлива": Джамала похвасталась творческими новинками

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась радостными моментами с поклонниками в соцсетях

Певица Джамала, которая в последнее время волнует поклонников неожиданными перевоплощениями в девушку "с района", сейчас находится в творческом порыве, о чем она рассказала в своем Instagram.

Исполнительница отправилась в Харьков для записи нового альбома и, судя по ее комментариям в соцсетях, процесс проходит успешно.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала объяснила, из чего по ее мнению состоит счастье музыканта и почему она чувствует себя счастливой.

"Счастье состоит из мелочей и деталей! Для музыканта - правильная локация, студия и инструменты, микрофон, правильный звукоинженер, понимающий человек за пультом, стейджмены. Поэтому вчера, я была по-настоящему счастливой", - призналась Джамала своим фанатам.



Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я открыла для себя невероятно крутую студию в Харькове и очень классных людей: аранжировщика и саунд продюсера Илью (@dub_beans), с которым меня познакомила Ната (@purpurmusic) как минимум талантливая певица и композитор! Спасибо, друзья. Вчера, мы провели вместе целый день (!!), записывая мои новые песни, ммм…." - поблагодарила певица своих помощников.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Я всегда говорила, что Харьков очень творческое и музыкальное город, сделало большой вклад в развитие украинской музыки!" - отметила Джамала в заключении.

Подписчики поделились своими ожиданиями от нового альбома и поблагодарили за теплые слова в адрес города Харькова.

Молюсь чтобы был альбом раздельный на укр и англ

Заинтриговали, теперь дождаться бы

Из Харькова знаю Сергея Бабкина и ТНМК, теперь еще и буду в курсе что Pur:Pur там же обитают

Я б в такой студии жила)) прям в бочке 40гЦ))) с началом альбома Джа))

Дякую за добрі слова про Харків

Коли наступний альбом?

Альбом цієї осені?

С нетерпением ждём новую песню, Джа

Дуже гарна

Думаю новые песни будут просто бомба

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, что Джамала после рождения сына заметно изменила свой стиль одежды и не стесняется демонстрировать поклонникам сногсшибательные образы, один из них — платье "хищной" расцветки, покорил глубоким вырезом.

А еще не редки выходы в свет исполнительницы в бунтарских нарядах. Один из таких луков вызвал фурор среди фанатов.

Кроме того, Джамала призналась, что ее маленький сын выучил первую песню, но она принадлежит другой исполнительнице, а не его звездной маме.