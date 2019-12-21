По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Телеведущая уговорила даже дочку Нану, которая не любит камеры
Маша Ефросинина - телеведущая, актриса и дизайнер, так что работы у нее очень много. При этом знаменитость старается всегда найти время и для любимой семьи и частенько показывает в сети пятилетнего сыночка Сашу. К слову, мальчик мечтает стать полицейским и практически всегда ходит в соответственном костюме, за что звездная мама даже любя его потроллила. А новыми кадрами она просто-таки очаровала всех поклонников - Маша вместе со всей семьей снялась в уютной рождественской фотосессии.
Таким образом Ефросинина представила новую праздничную коллекцию одежды для дома своего собственного бренда. На этот раз она привлекла к съемкам не только мужа Тимура Хромаева и сына, которые уже появлялись ранее в милых нарядах, но также и дочь Нану, маму и даже младшую сестру Лизу Ющенко.
Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)
Особенно порадовало фанатов появление Наны, ведь дочь ведущей не любит камеры и светиться в сети, поэтому почти никогда не позирует на фото, которые Маша публикует.
Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)
Семейство примерило удобные и уютные домашние наряды и мило позировало у камина, на кухне и просто в домашней атмосфере.
Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)
Пользователи сети пришли в восторг от очаровательных кадров и поспешили оставить свои умиленные отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashsh.wear)
Напомним, не так давно Маша Ефросинина разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.