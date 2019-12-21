По-домашнему мило: Маша Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией

Маша Ефросинина - телеведущая, актриса и дизайнер, так что работы у нее очень много. При этом знаменитость старается всегда найти время и для любимой семьи и частенько показывает в сети пятилетнего сыночка Сашу. К слову, мальчик мечтает стать полицейским и практически всегда ходит в соответственном костюме, за что звездная мама даже любя его потроллила. А новыми кадрами она просто-таки очаровала всех поклонников - Маша вместе со всей семьей снялась в уютной рождественской фотосессии.

Таким образом Ефросинина представила новую праздничную коллекцию одежды для дома своего собственного бренда. На этот раз она привлекла к съемкам не только мужа Тимура Хромаева и сына, которые уже появлялись ранее в милых нарядах, но также и дочь Нану, маму и даже младшую сестру Лизу Ющенко.

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Особенно порадовало фанатов появление Наны, ведь дочь ведущей не любит камеры и светиться в сети, поэтому почти никогда не позирует на фото, которые Маша публикует.

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Семейство примерило удобные и уютные домашние наряды и мило позировало у камина, на кухне и просто в домашней атмосфере.

Фото: Маша Ефросинина с семьей готовы к Рождеству (instagram.com/mashsh.wear)

Пользователи сети пришли в восторг от очаровательных кадров и поспешили оставить свои умиленные отзывы.

Ви всі такі гарні

Дуже гарно. Дівчина зліва дуже схожа на Меган Фокс

Офигенно красиво!

Как же красиво

Вот, это красоточки!!!

Квітник

Дівчата, які Ви гарні

Машуль ви класнючі

Осень красивые и счастливые!

Они так смотрят на друг друга, как будто только что влюбились...Я засмотрелась...

Очень стильные и уютные пижамки

Скриншот комментариев (instagram.com/mashsh.wear)

Напомним, не так давно Маша Ефросинина разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.