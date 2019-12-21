По-домашньому мило: Маша Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією

Телеведуча навіть вмовила доньку Нану, яка не любить камери
Маша Єфросиніна - телеведуча, актриса і дизайнер, так що роботи у неї дуже багато. При цьому знаменитість намагається завжди знайти час і для коханої сім'ї і частенько показує в мережі п'ятирічного синочка Сашка. До речі, хлопчик мріє стати поліцейським і практично завжди ходить у відповідному костюмі, за що зіркова мама навіть люблячи його потролила. А новими кадрами вона просто-таки зачарувала всіх шанувальників - Маша разом з усією родиною знялася в затишній різдвяній фотосесії.
Таким чином Єфросиніна представила нову святкову колекцію домашнього одягу свого власного бренду. На цей раз вона залучила до зйомок не тільки чоловіка Тимура Хромаєва і сина, які вже з'являлися раніше в милих вбраннях, але також і доньку Нану, маму і навіть молодшу сестру Лізу Ющенко.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)
Особливо порадувала фанатів поява Нани, адже донька ведучої не любить камери і світитися в мережі, тому майже ніколи не позує на фото, які Маша публікує.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)
Сімейство примірило зручні та затишні домашні вбрання і мило позувало біля каміна, на кухні і просто в домашній атмосфері.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю готові до Різдва (instagram.com/mashsh.wear)
Користувачі мережі прийшли в захват від чарівних кадрів і поспішили залишити свої розчулені відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashsh.wear)
Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.