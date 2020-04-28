Пляжный ангел: Алессандра Амбросио демонстрирует совершенное тело в стильном летнем образе

Алессандра Амбросио показала третью обложку для майского выпуска глянцевого журнала, который украсила совсем недавно – испанского ELLE. И если на первых двух она предстала в ярких и стильных свитерах, то последняя получилась по-настоящему летней и «горячей».

Звезда примерила ансамбль из широких брюк золотисто-горчичного оттенка – хита этого сезона, а также бюстгальтера из собственной линии купальников Gal Floripa. В завершение стильного лука ей подобрали панаму в тон наряду и босоножки на плоской подошве, украшенные ракушками. Модель сидит на пляже, в тени беседки, сквозь которую проступает яркое солнце. Атмосферное фото буквально окутано мечтами о теплом сезоне со всеми его приключениями и наслаждениями.

Третья обложка (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Придет лето… Это желание, которым мы поделились с вами с третьей обложкой ELLE, приглашение закрыть глаза и почувствовать солнце на вашей коже, песок на пляже под вашими ногами, ветерок, шум волн. Свобода», – добавила 39-летняя красавица романтичную подпись.

Поклонники принялись высказывать свое мнение о новом снимке, не сдерживая слов восхищения от Алессандры, которая ничуть не изменилась за последние несколько лет.

Ты абсолютно красива и потрясающе великолепна

Ты выглядишь так молодо, словно подросток

Прекрасна

Прекрасный ангел

Восхитительная обложка

Ты выглядишь восхитительно в золотистом, Але

Ты она из самых красивых женщин, которые появлялись на свет

Невероятная

Комментарии к посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также на днях Алессандра запостила новые фото своей дочери Ани Луизы. Девочка продемонстрировала свою модельную фигуру в забавном черном купальнике со звездочками, вновь вызвав в сети разговоры о схожести со своей знаменитой мамой. Так, поклонники Амбросио уверены, что в семье подрастает новая супермодель и вскоре мы увидим ее на подиумах.

Дочь Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)