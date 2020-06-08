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В платье-вышиванке и с огромным бокалом: Маша Ефросинина устроила веселую вечеринку

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Ведущая дождалась хорошей погоды и решила отпраздновать с друзьями прошедший день рождения

Маша Ефросинина отметила день рождения еще 25 мая - телеведущей исполнился 41 год. Но строгий карантин и прохладная дождливая погода не позволили устроить шумное празднование, так что она обошлась посиделками с мужем и детьми. А с приходом летнего тепла и послаблений режима самоизоляции решила все же устроить вечеринку для друзей, причем на природе.

Теледива поделилась с поклонниками яркими кадрами веселого и душевного пикника в кругу самых близких в своем Instagram. На видео видно, что прямо на зеленой лужайке установили шатер, под которым накрыт стол с цветами и свечами на нем. Среди гостей можно заметить известного шоумена Сергея Притулу, который заботливо зажигал свечи.

Видео было опубликовано на Youtube-канале Glam Wish.

Для вечеринки Маша выбрала воздушное белое платье-вышиванку с широкими рукавами от украинского дизайнера Виты Кин. Волосы она оставила распущенными, а также отказалась от обуви. К слову, ведущая недавно сменила прическу и сделала себе модную челку-перья.

Ефросинина явно отлично повеселилась - так, она опубликовала фото с празднования, на котором она танцует на лужайке, при этом у нее в руках обычный бокал с виной, а также просто-таки огромный еще один!

Маша Ефросинина устроила танцы на лужайке с большим бокалом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Не больше одного бокала", — с юмором подписала снимок телеведущая.

Фолловеры оценили эффектный наряд и размер бокала Маши и засыпали ее позитивными комментариями.

  • Какое шикарное платье
  • Розкішна сукня!!!
  • Такий малесенький бокальчик. Пий, пий, пий до дна, ми нальємо ще вина..
  • Хорошенький такой бокальчик
  • Красивая Маша, красивое платье!)
  • Какой вместительный бокал
  • Круто! Красотка!
  • Маша, на здоровье
  • Прекрасная веселая и озорная Марийка
  • Нормальненько, размер отличный
  • Сукня неймовірна, цікаво хто дизайнер
  • Хорошее настроение - это главное! Но бокал больше Маши Она может в нем поместиться....

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Маша Ефросинина сделала интимное признание о муже Тимуре Хромаеве.

Автор: Марина Настевич

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