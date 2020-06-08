В платье-вышиванке и с огромным бокалом: Маша Ефросинина устроила веселую вечеринку

Маша Ефросинина отметила день рождения еще 25 мая - телеведущей исполнился 41 год. Но строгий карантин и прохладная дождливая погода не позволили устроить шумное празднование, так что она обошлась посиделками с мужем и детьми. А с приходом летнего тепла и послаблений режима самоизоляции решила все же устроить вечеринку для друзей, причем на природе.

Теледива поделилась с поклонниками яркими кадрами веселого и душевного пикника в кругу самых близких в своем Instagram. На видео видно, что прямо на зеленой лужайке установили шатер, под которым накрыт стол с цветами и свечами на нем. Среди гостей можно заметить известного шоумена Сергея Притулу, который заботливо зажигал свечи.

Видео было опубликовано на Youtube-канале Glam Wish.

Для вечеринки Маша выбрала воздушное белое платье-вышиванку с широкими рукавами от украинского дизайнера Виты Кин. Волосы она оставила распущенными, а также отказалась от обуви. К слову, ведущая недавно сменила прическу и сделала себе модную челку-перья.

Ефросинина явно отлично повеселилась - так, она опубликовала фото с празднования, на котором она танцует на лужайке, при этом у нее в руках обычный бокал с виной, а также просто-таки огромный еще один!

Маша Ефросинина устроила танцы на лужайке с большим бокалом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Не больше одного бокала", — с юмором подписала снимок телеведущая.

Фолловеры оценили эффектный наряд и размер бокала Маши и засыпали ее позитивными комментариями.

Какое шикарное платье

Розкішна сукня!!!

Такий малесенький бокальчик. Пий, пий, пий до дна, ми нальємо ще вина..

Хорошенький такой бокальчик

Красивая Маша, красивое платье!)

Какой вместительный бокал

Круто! Красотка!

Маша, на здоровье

Прекрасная веселая и озорная Марийка

Нормальненько, размер отличный

Сукня неймовірна, цікаво хто дизайнер

Хорошее настроение - это главное! Но бокал больше Маши Она может в нем поместиться....

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Маша Ефросинина сделала интимное признание о муже Тимуре Хромаеве.