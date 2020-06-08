У сукні-вишиванці і з величезним келихом: Маша Єфросиніна влаштувала веселу вечірку

Ведуча дочекалася гарної погоди і вирішила відсвяткувати з друзями минулий день народження
Маша Єфросиніна відзначила день народження ще 25 травня - телеведучій виповнився 41 рік. Але строгий карантин і прохолодна дощова погода не дозволили влаштувати гучне святкування, так що вона обійшлася посиденьками з чоловіком і дітьми. А з приходом літнього тепла і послаблень режиму самоізоляції вирішила все ж влаштувати вечірку для друзів, причому на природі.
Теледіва поділилася з шанувальниками яскравими кадрами веселого і душевного пікніка в колі близьких у своєму Instagram. На відео видно, що прямо на зеленій галявині встановили намет, під яким накритий стіл з квітами і свічками на ньому. Серед гостей можна помітити відомого шоумена Сергія Притулу, який дбайливо запалював свічки.
Відео було опубліковано на Youtube-каналі Glam Wish.
Для вечірки Маша обрала повітряне біле плаття-вишиванку з широкими рукавами від українського дизайнера Віти Кін. Волосся вона залишила розпущеним, а також відмовилася від взуття. До слова, ведуча нещодавно змінила зачіску і зробила собі модний чубчик-пір'я.
Єфросиніна явно відмінно повеселилася - так, вона опублікувала фото з святкування, на якому вона танцює на лужку, при цьому у неї в руках звичайний келих з вином, а також просто-таки величезний ще один!
Маша Єфросиніна влаштувала танці на галявині з великим келихом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Не більше одного келиха", — з гумором підписала знімок телеведуча.
Фолловери оцінили ефектний наряд і розмір келиха Маші і засипали її позитивними коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зробила інтимне визнання про чоловіка Тимура Хромаєва.
Автор: Марина Настевіч