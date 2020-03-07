Плакала в истерике: Jerry Heil поразила откровениями об анорексии и борьбе за стройность

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Певица дала совет тем, кто хочет похудеть без вреда для здоровья

Украинская певица Jerry Heil ( настоящее имя – Яна Шемаева, - прим. ред.) недавно сделала очень личное признание об интимном. Девушке нелегко дались откровения во всеуслышание, но она счатлива, что смогла раскрыться и вдохновить кого-то собственным примером. Артистка решила не останавливаться и поговорить с подписчицами со своей странички в Instagram о нездоровом похудении и анорексии.

Яна опубликовала снимок, на котором запечатлена в цветастом топе. На фото девушка выглядит очень худенькой. Певица написала, что фото было сделано в 18-летнем возрасте – в период активного похудения и поиска оптимальной диеты, в погоне за желанием выглядеть стройно и привлекательно ради понравившегося парня из школы.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Мне здесь 18. Я в действительности преисполнена жизненной энергии, сил, заряду действовать! И направляю их на единственное желание: похудеть. Мания началась в 14, когда я увлеклась парнем, который от природы выглядел так, что был бы идеальной иллюстрацией к слову дрищ в букварику, если какое-то издательство, конечно, решит присвоить букве Д слово ДРИЩ. Дальше — колледж и худые подруги. ПП-паблики Вк. В воздухе прямо летали картинки с ванильками, которые сидят на подоконнике и думают о нем: О ПОЯСЕ-САУНЕ. И бегают ежечасно становиться на весы, чтобы проверить – действительно ли работает этот зеленый кофе и сжигает жир", - вспоминает артистка.

"Овсянка-листья салата из грудкою-смузи на воде. Со дня в день. И тренажер-тренажер-тренажер. Я боялась пропустить хоть один такой раз: это без преувеличения вгоняло меня в панику! Я плакала в истерике, если так случалось! В действительности описан выше режим жизни может быть нормальный для кого-то, потому что мы все разные. Но в какой-то день я поймала себя на мысли, что ожидать месячных четырех месяцев, по-видимому, не очень ок", - продолжила Яна.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

У девушки случился пищевой срыв, она наелась до отпаду котлет и набрала больше, чем весила до экзекуций диетами. "Психический срыв и анорексия подступили очень близко, но я даже не думала, что это нужно лечить! К счастью, меня обошло", - делится Jerry.

"Совмещать исхудание со здоровьем трудно — я в настоящий момент именно на таком этапе. Это как балансировать на одной ноге на кончике большого пальца — ЕКСТРАСУПЕРПУПЕР не легко. Но возможно! Если слушать себя и слышать, чего хочется организму. Современная наука о питании тесно связывает твое ментальное и ДУХОВНОЕ состояние с физическим. Помни об этом. И работай над всем в комплексе. Тебе помогут йога, медитации, возможно, боевое искусство! И даже любое искусство! Когда ты наполнишься СОБОЙ, все станет на свои места! Помни: себя нельзя найти — себя можно лишь создать!" - закончила она вдохновляющую речь.

Ранее Jerry Heil поделилась фото в белье и рассказала о собственной системе похудения и секретах работы над собой.