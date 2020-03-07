Плакала в істериці: Jerry Heil вразила одкровеннями про анорексію та боротьбу за стрункість

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Співачка дала пораду тим, хто хоче схуднути без шкоди для здоров'я

Українська співачка Jerry Heil ( справжнє ім'я – Яна Шемаева, - прим. ред.) недавно зробила дуже особисте зізнання про інтимне. Дівчині нелегко далися привселюдні одкровення, але вона щаслива, що змогла розкритися і надихнути когось власним прикладом. Артистка вирішила не зупинятися і поговорити з підписницями зі своєї сторінки в Instagram про нездорове схуднення і анорексії.

Яна опублікувала знімок, на якому зображена у квітчастому топі. На фото дівчина виглядає дуже худенькою. Співачка написала, що фото було зроблено в 18-річному віці – у період активного схуднення та пошуку оптимальної дієти, в гонитві за бажанням виглядати струнко й привабливо заради вподобаного хлопця зі школи.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Мені тут 18. Я насправді сповнена життєвої енергії, сил, заряду діяти! І направляю їх на єдине бажання: схуднути. Манія почалася в 14, коли я захопилася хлопцем, який від природи виглядав так, що був би ідеальною ілюстрацією до речі дрищ в букварику, якщо якесь видавництво, звичайно, вирішить призначити букву Д слово ДРИЩ. Далі — коледж і худі подруги. ПП-паблики Вк. У повітрі літали прямо картинки з ванільками, які сидять на підвіконні і думають про нього: ПРО ПОЯС-САУНУ. І бігають щогодини ставати на ваги, щоб перевірити – чи працює ця зелена кава і спалює жир", - згадує артистка.

"Вівсянка-листя салату з грудкою-смузі на воді. З дня у день. І тренажер-тренажер-тренажер. Я боялася пропустити хоч один такий раз: це без перебільшення вганяло мене в паніку! Я плакала в істериці, якщо так ставалося! Насправді описаний вище режим життя може бути нормальний для когось, бо ми всі різні. Але в якийсь день я зловила себе на думці, що чекати на місячні чотири місяці, мабуть, не дуже ок", - продовжила Яна.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

У дівчини стався харчової зрив, вона наїлася до відвалу котлет і набрала більше, ніж було до екзекуцій дієтами. "Психічний зрив і анорексія підійшли дуже близько, але я навіть не думала, що це потрібно лікувати! На щастя, мене обійшло", - ділиться Jerry.

Поєднувати схуднення зі здоров’ям важко — я зараз саме на такому етапі. Це як балансувати на одній нозі на кінчику великого пальця — ЕКСТРАСУПЕРПУПЕР не легко. Але можливо! Якщо слухати себе і чути, чого хочеться організму. Сучасна наука про харчування тісно пов’язує твій ментальний і ДУХОВНИЙ стан з фізичним. Пам’ятай про це. І працюй над усім в комплексі. Тобі допоможуть йога, медитації, можливо, бойове мистецтво! І навіть будь-яке мистецтво! Коли ти наповнишся СОБОЮ, усе стане на свої місця! Пам’ятай: себе не можна знайти — себе можна лише створити!" - закінчила вона надихаючу промову.

Раніше Jerry Heil поділилася фото в білизні і розповіла про власну систему схуднення та секрети роботи над собою.