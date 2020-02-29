Кажется, что я сломанная: Jerry Heil поразила откровениями о личной жизни

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Девушка рассказала, что у нее еще никогда не было серьезных отношений

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева, - прим. ред.) - всегда жизнерадостная и веселая и заряжает зрителей своим позитивом. Хотя, как недавно призналась девушка, у нее было немало комплексов, связанных с ее фигурой и принятием себя, но сейчас она нашла баланс между здоровьем и стройной фигурой. А в интервью для программы Маши Ефросининой "Экзамен" 24-летняя Jerry Heil впервые откровенно рассказала о личной жизни.

По словам артистки, с юности в День влюбленных она никогда не чувствовала себя нужной, ведь ей никто не дарил валентинок. Поэтому ей и сейчас сложно правильно реагировать на внимание мужчин.

"Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Я до сих пор не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я закрываюсь, я не могу почувствовать себя секси…", – отметила девушка.





Также Jerry Heil призналась, что за 24 года у нее ни разу не было серьезных отношений — последний раз она встречалась с парнем три года назад, а отношения продлились всего несколько месяцев. Возможно, частично причина в том, что у нее не было хорошего примера в семье.

"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит „Я тебя люблю“, а у мамы реакция „Та иди ты“, даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения. Иногда кажется, что я сломанная», — рассказала певица.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Более того - исполнительница призналась, что у нее еще не было секса, ведь физическая близость пугает ее.

"Мне очень хочется кому-то подарить тепло. В то же время, когда я чувствую к себе симпатию, я начинаю отдаляться, даже если этот человек мне нравился. Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…", -.поведала Яна.



Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Она сказала, что у нее никогда не было близости с мужчиной, поскольку она не видит в этом смысла, если отношения не будут продолжаться.

Певица добавила, что посещает психолога: вместе с ним она проходит курс гештальт-терапии и прорабатывает все накопившиеся обиды.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала о своем пути к вегетарианству.