В пижаме большую часть времени: Ким Кардашьян призналась, что не любит строгий распорядок дня

Ким Кардашьян славится не только многочисленными проектами и карьерными достижениями. Не проходит и дня, чтобы 39-летняя знаменитость не напомнила подписчикам о своей любимой ипостаси – идеальной мамы. Так, недавно Ким заявила, что ее любимее занятие на карантине – проводить время со своими детьми 24 часа в сутки. И хотя ранее Ким спрашивала совета у фанатов, чем их занять, а также в шутку жаловалась, что не может даже в ванной для гостей спрятаться на полчаса, она явно получает от общего времяпровождения массу позитивных эмоций.

Ким с сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одно из последних подтверждений тому – кадры, опубликованные в ее микрологе. На них Ким лежит в постели со своим старшим сыном Сейнтом. Счастливая мамочка и ребенок делают селфи и дурачатся. Оба одеты в комфортные домашние вещи. «Большую часть времени мы не вылазим из наших пижам», – написала популярная инстадива. Тем самым дав понять, что она совсем не против расслабленного времяпровождения и игр со своими малышами, готовая посвятить им чуть ли не полдня. Ранее звезда также публиковала общее фото с любимым мужем и всеми детьми во время просмотра фильма.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, недавно Ким призналась, что во время карантина поставила себе задачу разобрать фото всех детей из общего потока и разложить их по папкам. Так, теперь у нее в микроблоге появляются все малыши по отдельности. Старшая 6-летняя Норт часто фигурирует благодаря своим стильным образам и музыкальным талантам. 4-летний Сейнт растет своенравным и часто умиляет маму своими выходками и выражением лица. 2-летняя Чикаго восхищает сеть своей очаровательной внешностью (по мнению фолловеров, малышка растет копией знаменитой мамы). А появление на странице Кардашьян Псалма, которому в мае исполнится всего год, просто взрывает сеть. Напомним, двух старших детей Ким родила сама, а младших выносила суррогатная мать.