Pitbull, Стетхэм и Дизель: в сети бурно обсуждают новый образ украинского исполнителя

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Многие также отметили, что Потап набрал вес

Известного украинского исполнителя Алексея Потапенко известного под псевдонимом Потап сравнили со звездами мировой величины. Фотография, вызвавшая резонанс в сети, была опубликована на странице бывшей участницы дуэта "Потап и Настя" Анастасии Каменских в Instagram.

Звезда опубликовала снимок с красной дорожки на вручении 19 премии Latin Grammy Awards.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Правда, поклонники обратили внимание по большей части на спутника артистки — Потапа. Некоторые отметили, что он заметно поправился, в то время как большинство сравнило его новый образ с имиджем музыканта Pitbull, а также голливудских актеров Джейсона Статхэма и Вина Дизеля. Некоторые нашли сходство с российским исполнителем Домиником Джокером.

"Потап здесь вылитый Питбуль", "Потап смотрится как Pitbull", "Сережки Насте верни)))", "Джэй Ло и Питбуль", "Потап аля Питбуль", "А чего это Потап косит под Питбуля??", "Что это за Дизель на пончиках?", "Потап на Джокера похож)", "О класс, со Стетхэмом фото", - пишут поклонники под фото.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напмоним, что ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Ранее мы писали, что украинец создает уморительные пародии на звезд.

Видео: (video.rbc.ua)