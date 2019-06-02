"Песок в трусах": Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки

Регина Тодоренко совсем недавно стала мамой - в декабре прошлого года ведущая родила российскому певцу Владу Топалову сына Михаила. Однако молодая мама не сидит на месте и просто-таки поражает своей энергичностью и способностью все успевать. Не успела она вернуться из семейного путешествия в Турцию, как огорошила фанов сообщением о том, что планирует устроить пышную свадьбу и занимается выбором платья. Кроме того, артистка активно работает над своими ТВ-шоу, а еще снялась в откровенной фотосессии для журнала ОК.

Ранее Регина показала несколько эффектных кадров с фотосессии - на них она позировала в красивых купальниках, хвастаясь заметно постройневшей после родов фигурой. Теперь же знаменитость решила показать и закулисные кадры того, как проходила откровенная съемка.

Тодоренко опубликовала несколько бекстейдж снимков. На одном из них она в полосатом зелено-черном купальнике позирует, лежа на песке, а над ней стоит фотограф с камерой.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Так тоже иногда приходится работать. Не то чтобы я переутомилась, просто песок в трусах не всегда приятно", - с юмором прокомментировала ведущая.

На другом фото она в черном полосатом купальнике сидит на шезлонге, пока стилист поправляет ей макияж.

"Работа велась быстро, эффективно и красиво) Нравится вам красная помада?" - отметила Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, девушка показала еще один пикантный снимок, на котором она запечатлена в красивом белом нижнем белье. Он был сделан в рамках рекламной кампании. Стоит отметить, что фигура Регины выглядит просто потрясающе - и это всего через полгода после рождения ребенка!

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Забавно, что супруг Тодоренко Влад Топалов решил не оставаться в стороне и прокомментировал ее "горячие" фото.

"Ни нраиццца голая жена", - шутливо заявил он.

Подписчики теледивы также поспешили оставить свои отзывы.

"Ноги бесконечные"

"Ничего, Региночка, все будет хорошо. Как говорят "Красота требует жертв"

"Красивый купальник"

"Очень красивые фото"

"Отличный вариант, очень здорово получилось работа молодец"

"Но зато как красиво"

"Влад возмущён голой женой"

"Ножки прям точеные"

"Всегда красивая как всегда, после родов стала еще лучше, роды пошли тебе в лучшую сторону"

"Регина, красотка. А красная помада очень идет!"

"Вообще классная"

"Модная мадам"

"Обажаю тебя!!! Суперская девочка!!! Умничка, красоточка"

"Вы невероятная"

"Женщина, нельзя быть такой шикарной. Это противозаконно!"

"Ну, до чего же красивая женщина!"

"Отлично выглядишь, Регина!!!"

Напомним, Регина Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе и попросила поклонников помочь ей определиться с выбором свадебного платья.

Также сообщалось, что Регина Тодоренко впечатлила неожиданными образами.

К слову, Регина Тодоренко озадачила сеть занятиями английским языком с маленьким сыном Михаилом.