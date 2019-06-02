"Пісок в трусах": Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Молода матуся позувала у купальниках на пляжі
Регіна Тодоренко зовсім недавно стала мамою - в грудні минулого року ведуча народила російському співаку Владу Топалову сина Михайла. Однак молода мама не сидить на місці і просто-таки вражає своєю енергійністю і здатністю все встигати. Не встигла вона повернутися з сімейного подорожі в Туреччину, як приголомшила фанів повідомленням про те, що планує влаштувати пишне весілля і займається вибором сукні. Крім того, артистка активно працює над своїми ТБ-шоу, а ще знялася у відвертій фотосесії для журналу ОК.
Раніше Регіна показала кілька ефектних кадрів з фотосесії - на них вона позувала у красивих купальниках, вихваляючись помітно більш стрункою фігурою після пологів. Тепер же знаменитість вирішила показати і закулісні кадри того, як проходила відверта зйомка.
Тодоренко опублікувала кілька знімків бекстейдж. На одному з них вона в смугастому зелено-чорному купальнику позує, лежачи на піску, а над нею стоїть фотограф з камерою.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Так теж іноді доводиться працювати. Не те щоб я перевтомилась, просто пісок в трусах не завжди приємно", - з гумором прокоментувала ведуча.
На іншому фото вона у чорному смугастому купальнику сидить на шезлонгу, поки стиліст поправляє їй макіяж.
"Робота велася швидко, ефективно і красиво) Подобається вам червона помада?" - зазначила Регіна.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Крім того, дівчина показала ще один пікантний знімок, на якому вона зображена в красивій білій нижній білизні. Він був зроблений в рамках рекламної кампанії. Варто зазначити, що фігура Регіни виглядає просто приголомшливо - і це всього через півроку після народження дитини!
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Цікаво, що чоловік Тодоренко Влад Топалов вирішив не залишатися осторонь і прокоментував її "гарячі" фото.
"Не нраиццца гола дружина", - жартівливо заявив він.
Підписники теледіви також поспішили залишити свої відгуки.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля і попросила шанувальників допомогти їй визначитися з вибором весільної сукні.
Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами.
До речі, Регіна Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.