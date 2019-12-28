Не перестаю верить: Лилия Ребрик очаровала трогательной новогодней историей

Лилия Ребрик очаровала новогодней фотографией и поделилась воспоминаниями
Лилия Ребрик продолжает очаровывать поклонников своими образами. На этот раз теледива опубликовала новогоднее фото на фоне елки, а также поделилась новогодней историей. Также телеведущая сообщила фанатам, что она до сих пор верит в Деда Мороза, а также чудеса, которые случаются под Новый год. Яркий снимок украинской телезвезды появился на ее страничке в Instagram.
"Я не знаю как вам, а ко мне Дед Мороз уже пришел! Лично.Сказал, что я первая, потому, что была вежливой девочкой. Не знаю как дети, а я верю в Деда Мороза !!! И в Николайчика верю. Поэтому он ко мне и приходит. Спасибо, Дедушка! А Ваши дети верят в Деда Мороза?" - поинтересовалась Ребрик.
Лилия Ребрик показала новогоднее фото с Дедом Морозом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Теледива подчеркнула, что нужно верить в чудеса, несмотря на свой возраст. Она вспомнила, как ее дочка Диана узнала в Деде Морозе дедушку, но все равно продолжала писать письма сказочному дедушке.
"Помню, как Дианке было три годика, мы поехали в Черновцы: приходит Дед Мороз к ней (так старался, такой костюм у него был, борода, мешок с подарками) - а Диана посмотрела внимательно и говорит: "Ты смотри, только что был Дедушка Ваня - а стал Дедом Морозом). Но письма она регулярно пишет. Я помню, как уже была взрослой, все икак понимала, а так не хотела переставать верить. И мне кажется, что правильно делала. Чем старше становишься, тем больше веришь!!! Чудес Вам приятных и радости в каждый дом !!! " - написала Лилия.
Поклонники телеведущей в комментариях поделились своими эмоциями. Многие фанаты отметили, что их дети продолжают верить в чудо и Деда Мороза.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)