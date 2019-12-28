Не перестаю верить: Лилия Ребрик очаровала трогательной новогодней историей

Лилия Ребрик продолжает очаровывать поклонников своими образами. На этот раз теледива опубликовала новогоднее фото на фоне елки, а также поделилась новогодней историей. Также телеведущая сообщила фанатам, что она до сих пор верит в Деда Мороза, а также чудеса, которые случаются под Новый год. Яркий снимок украинской телезвезды появился на ее страничке в Instagram.

"Я не знаю как вам, а ко мне Дед Мороз уже пришел! Лично.Сказал, что я первая, потому, что была вежливой девочкой. Не знаю как дети, а я верю в Деда Мороза !!! И в Николайчика верю. Поэтому он ко мне и приходит. Спасибо, Дедушка! А Ваши дети верят в Деда Мороза?" - поинтересовалась Ребрик.

Лилия Ребрик показала новогоднее фото с Дедом Морозом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Теледива подчеркнула, что нужно верить в чудеса, несмотря на свой возраст. Она вспомнила, как ее дочка Диана узнала в Деде Морозе дедушку, но все равно продолжала писать письма сказочному дедушке.

"Помню, как Дианке было три годика, мы поехали в Черновцы: приходит Дед Мороз к ней (так старался, такой костюм у него был, борода, мешок с подарками) - а Диана посмотрела внимательно и говорит: "Ты смотри, только что был Дедушка Ваня - а стал Дедом Морозом). Но письма она регулярно пишет. Я помню, как уже была взрослой, все икак понимала, а так не хотела переставать верить. И мне кажется, что правильно делала. Чем старше становишься, тем больше веришь!!! Чудес Вам приятных и радости в каждый дом !!! " - написала Лилия.

Поклонники телеведущей в комментариях поделились своими эмоциями. Многие фанаты отметили, что их дети продолжают верить в чудо и Деда Мороза.

Мій молодший син в 11 класі, вірить і в Миколая і в Діда Мороза . Каже,як невірити, то і не інтересно......і в дитинстві вірили і в дорослому житті. І дай Бог, щоб до самої старості приходив ,це ж чудово і приємно.

Лілічка, із прийдешніми святами вам ,та вашу родину. Даруйте людям радість і далі. Дивлячись на вас, хочеться щоб всі були, такими щасливими, як ви.

Хоч і дорослі, все одно всі вірте в Діда Мороза, Санта Клауса, Миколая)) тому що це чудо, хоч ми його творимо самі, але це приємно і незвичайно))) Веселих свят, Ліля)) і всій вашій сім'ї))

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)