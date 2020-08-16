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Пересматриваю сотый раз: Топалов умилил Тодоренко трогательным умением сыночка

Автор: Lite

Певец опубликовал трогательный ролик с сыном

Влад Топалов часто балует поклонников фото и видео с маленьким сыночком Майклом, который является настоящей звездой Instagram своих знаменитых маме и папе. Поклонники остаются в восторге от милых кадров и каждый раз оставляют сотни комментариев.

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Певец показал, как мальчик улыбается "на заказ", следуя просьбе папы. Майкл выполняет просьбу папы и его мимика меняется на глазах.

"Дежурная улыбка" папы. Сын не отстает. Всех "очень любим" - подписал милое видео Влад. "Пересматриваю сотый раз. Люблю вас сильно", - откликнулась Регина.

Поклонники пары пришли к выводу, что Майкл очень похож на звездную маму.

  • Просто маленькая копия Регины. Особенно с улыбкой
  • Очень похож на Регину, красавчик растет
  • Боже мой, какой замечательный малыш. Взгляд такой осознанный. Мордашка такая красивенькая....А какая она еще может быть когда мама с папой такие классные
  • Умничка такой ну такой красивый малыш
  • На это можно смотреть бесконечно
  • Ну что за прелесть!
  • Маленький, но такой взрослый взгляд

Скриншот коммментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.

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