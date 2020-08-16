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Передивляюся в сотий раз: Топалов розчулив Тодоренко зворушливим вмінням сина

Автор: Lite

Співак опублікував трепетний ролик з сином

Влад Топалов часто балує шанувальників фото і відео з маленьким синочком Майклом, який є справжньою зіркою Instagram своїх знаменитих мамі і татові. Шанувальники залишаються в захваті від милих кадрів і кожен раз залишають сотні коментарів.

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Співак показав, як хлопчик посміхається «під замовлення», слідуючи прохання папи. Майкл виконує прохання тата і його міміка змінюється на очах.

"Чергова посмішка" тата. Син не відстає. Всіх "дуже любимо" - підписав миле відео Влад. "Переглядаю сотий раз. Люблю вас сильно", - відгукнулася Регіна.

Шанувальники пари прийшли до висновку, що Майкл дуже схожий на зоряну маму.

  • Просто маленька копія Регіни. Особливо з посмішкою
  • Дуже схожий на Регіну, красавчик зростає
  • Боже мій, який чудовий малюк. Погляд такий усвідомлений. Мордочка така гарненька .... а яка вона ще може бути коли мама з татом такі класні
  • Розумничка такий ну такий чудовий малюк
  • На це можна дивитися нескінченно
  • Ну що за чудо!
  • Маленький, але такий дорослий погляд

Скриншот комментариев

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко розповіла про тонкощі взаємодії сучасних дітей і батьків, які хочуть йти в ногу з часом.

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