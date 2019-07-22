"Переполняет нежность": Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом

Артисты посвятили друг другу нежные клипы "Константа" и "Обіцяю"
В свое время сладкая парочка Настя Каменских и Потап официально подтвердили свои отношения уже перед самой свадьбой, которая состоялась в мае этого года. Причем продюсер сделал это очень необычным и романтическим образом - он презентовал клип "Константа", который посвятил своей любимой женщине и в котором снялась Настя. Певица, в свою очередь, тоже посвятила возлюбленному песню "Обіцяю" и клип на нее, в котором предстала в свадебном платье.
После свадьбы супруги с удовольствием демонстрируют свое счастье, публикуя милые фото и видео в сети. Каменских решила наконец показать закулисье того, как снимались трогательные и нежные кадры, которые вошли в официальные видеоработы. Роликом она поделилась на своей странице в Youtube, а также в Instagram.
"Мы были дуэтом музыкальным, а теперь мы настоящая семья. Мы сегодня сняли два классных клипа и мы любим друг друга. Мы не знаем, что из этого получится, будем ли мы дальше петь вместе, но точно будем вместе", - говорит в начале видео Потап и страстно целует Каменских.
Видео: NK - ОБІЦЯЮ & ПТП - КОНСТАНТА (MAKING OF) (youtube.com/NK Official)
Настя отметила в подписи к видео, что оно вышло очень искренним и нежным.
"Сегодня на моем канале вышло очень сокровенное видео. Вы уже знаете историю клипов "Обіцяю" и "Константа", которые связаны между собой нашими с Лешей чувствами. Мы оберегали их, но когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества. Сегодня вы сможете заглянуть за кулисы того, как снимались две трогательные истории, которые стали единым целым. В бекстейдже запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви", - написала артистка.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Растроганные подписчики оставили много умиленных отзывов, желая паре счастья на долгие годы.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Потап признался, куда увезет Настю Каменских во второй медовый месяц. Первый пара провела в Турции.
Ранее Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру, встретившись в Кривом Роге.
Кстати, Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.