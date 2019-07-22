"Переполняет нежность": Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом

В свое время сладкая парочка Настя Каменских и Потап официально подтвердили свои отношения уже перед самой свадьбой, которая состоялась в мае этого года. Причем продюсер сделал это очень необычным и романтическим образом - он презентовал клип "Константа", который посвятил своей любимой женщине и в котором снялась Настя. Певица, в свою очередь, тоже посвятила возлюбленному песню "Обіцяю" и клип на нее, в котором предстала в свадебном платье.

После свадьбы супруги с удовольствием демонстрируют свое счастье, публикуя милые фото и видео в сети. Каменских решила наконец показать закулисье того, как снимались трогательные и нежные кадры, которые вошли в официальные видеоработы. Роликом она поделилась на своей странице в Youtube, а также в Instagram.

"Мы были дуэтом музыкальным, а теперь мы настоящая семья. Мы сегодня сняли два классных клипа и мы любим друг друга. Мы не знаем, что из этого получится, будем ли мы дальше петь вместе, но точно будем вместе", - говорит в начале видео Потап и страстно целует Каменских.

Видео: NK - ОБІЦЯЮ & ПТП - КОНСТАНТА (MAKING OF) (youtube.com/NK Official)

Настя отметила в подписи к видео, что оно вышло очень искренним и нежным.

"Сегодня на моем канале вышло очень сокровенное видео. Вы уже знаете историю клипов "Обіцяю" и "Константа", которые связаны между собой нашими с Лешей чувствами. Мы оберегали их, но когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества. Сегодня вы сможете заглянуть за кулисы того, как снимались две трогательные истории, которые стали единым целым. В бекстейдже запечатлены самые волшебные, сказочные моменты, а каждый кадр переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви", - написала артистка.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Растроганные подписчики оставили много умиленных отзывов, желая паре счастья на долгие годы.

Какие милые

Какие же вы красивые и самое главное влюбленные в друг друга, я искренно желаю вам счастья и самое главное много много детей!!!

Какие же ВЫ милахи! Обожаю ВАС!!!!!!! СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ НА ДОЛГИЕ - ДОЛГИЕ ГОДЫ!!!!!!!

Классные!!!

Ви дуже гарна пара

Зайкииии

Балдею от вас. Искренне все получилось. Меня тронуло. Счастья вам

Вы вдохновляете. Спасибо

Господи какие вы, прям вот такие настоящие, дай бог чтоб вы эту искру пронесли всю жизнь

Ви неймовірно красива пара

Очень шикарно

Вы просто созданы друг для друга, я желаю вам счастья и любви!

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап признался, куда увезет Настю Каменских во второй медовый месяц. Первый пара провела в Турции.

Ранее Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру, встретившись в Кривом Роге.

Кстати, Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.