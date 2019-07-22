"Переповнює ніжність": Настя Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом

У свій час солодка парочка Настя Каменських і Потап офіційно підтвердили свої стосунки вже перед самим весіллям, яке відбулося в травні цього року. Причому продюсер зробив це дуже незвичайним і романтичним чином - він презентував кліп "Константа", який присвятив своїй коханій жінці і в якому знялася Настя. Співачка, у свою чергу, теж присвятила коханому пісню "Обіцяю" і кліп на неї, в якому постала у весільній сукні.

Після весілля подружжя із задоволенням демонструють своє щастя, публікуючи милі фото і відео в мережі. Каменських вирішила нарешті показати закулісся того, як знімалися зворушливі й ніжні кадри, які увійшли в офіційні відеороботи. Роликом вона поділилася на своїй сторінці в Youtube, а також в Instagram.

"Ми були дуетом музичним, а тепер ми справжня сім'я. Ми сьогодні зняли два класних кліпи і ми любимо один одного. Ми не знаємо, що з цього вийде, чи будемо ми далі співати разом, але точно будемо разом", - каже на початку відео Потап і пристрасно цілує Каменських.

Відео: NK - ОБІЦЯЮ & ПТП - КОНСТАНТА (MAKING OF) (youtube.com/NK Official)

Настя зазначила у підписі до відео, що воно вийшло дуже щирим і ніжним.

"Сьогодні на моєму каналі вийшло дуже сокровенне відео. Ви вже знаєте історію кліпів "Обіцяю" і "Константа", які пов'язані між собою нашими з Льошею почуттями. Ми оберігали їх, але коли прийшов час, вирішили розповісти всьому світу про нашу любов за допомогою творчості. Сьогодні ви зможете зазирнути за лаштунки того, як знімалися дві зворушливі історії, які стали єдиним цілим. У бекстейджі відображені найчарівніші, казкові моменти, а кожен кадр переповнює ніжність. Все настільки по-справжньому, настільки щиро і чесно, бо породжене великим почуттям нашої любові", - написала артистка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Розчулені підписники залишили багато зворушених відгуків, бажаючи парі щастя на довгі роки.

Які милі

Які ж ви гарні і найголовніше закохані в один одного, я щиро бажаю вам щастя і саме головне багато дітей!!!

Які ж ВИ милі та позитивні! Обожнюю ВАС!!!!!!! ЩАСТЯ І ЛЮБОВІ НА ДОВГІ - ДОВГІ РОКИ!!!!!!!

Класні!!!

Ви дуже гарна пара

Зайкииии

Балдію від вас. Щиро все вийшло. Мене зворушило. Щастя вам

Ви надихаєте. Спасибі

Господи які ви, прям ось такі справжні, дай бог щоб ви цю іскру пронесли все життя

Ві неймовірно красива пара

Дуже шикарно

Ви просто створені одне для одного, я бажаю вам щастя і кохання!

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап зізнався, куди відвезе Настю Каменських у другий медовий місяць. Перший пара провела в Туреччині.

Раніше Потап і Каменських показали пронизливу ніжність на камеру, зустрівшись в Кривому Розі.

До речі, Потап і Настя Каменських піддалися пориву емоцій на вулицях Праги, куди пара в компанії друзів приїхала на концерт гурту Rammstein. Закохані цілувалися і обіймалися, не соромлячись сторонніх.