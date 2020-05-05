"Переплюнула Олю": маленькая дочь звезды Квартал 95 ярко перепела хит Поляковой

Звездный папа с дочкой покорили сеть забавным дуэтом
Звезда Квартал 95 Юрий Ткач проводит карантин вместе с женой и пятилетней дочерью Лизой, которая не дает папе скучать. Судя по забавным фото в аккаунте шоумена, малышка явно пошла в него своей артистичностью - девочка изображает очень смешные рожицы на снимках с папой. А новым видео 36-летний комик и вовсе покорил сеть!
Юрий опубликовал веселый видеоролик, в котором они с Лизой решили вместе что-нибудь спеть. Сначала малышка немного растерялась на слова отца "Давай, начинай", однако быстро нашлась и затянула хит Оли Поляковой "Королева ночи". Актер тут же подхватил мелодию, при этом смешно пародируя тонкий детский голос.
Юная артистка даже поправила звездного отца в конце их выступления, когда он немного перепутал слова.
"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокомментировал феерическое видео довольный Ткач.
Ролик вызвал настоящий фурор среди подписчиков актера, которые принялись нахваливать их с Лизой дуэт и уверять, что получилось даже лучше оригинала.
Напомним, актриса Квартал 95 Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание.