"Переплюнула Олю": маленькая дочь звезды Квартал 95 ярко перепела хит Поляковой

Фото: Юрий Ткач с дочкой (instagram.com/yuriy_tkach)

Звездный папа с дочкой покорили сеть забавным дуэтом

Звезда Квартал 95 Юрий Ткач проводит карантин вместе с женой и пятилетней дочерью Лизой, которая не дает папе скучать. Судя по забавным фото в аккаунте шоумена, малышка явно пошла в него своей артистичностью - девочка изображает очень смешные рожицы на снимках с папой. А новым видео 36-летний комик и вовсе покорил сеть!

Юрий опубликовал веселый видеоролик, в котором они с Лизой решили вместе что-нибудь спеть. Сначала малышка немного растерялась на слова отца "Давай, начинай", однако быстро нашлась и затянула хит Оли Поляковой "Королева ночи". Актер тут же подхватил мелодию, при этом смешно пародируя тонкий детский голос.

Юная артистка даже поправила звездного отца в конце их выступления, когда он немного перепутал слова.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокомментировал феерическое видео довольный Ткач.

Ролик вызвал настоящий фурор среди подписчиков актера, которые принялись нахваливать их с Лизой дуэт и уверять, что получилось даже лучше оригинала.

Маленькая поклоница Поляковой

Какая же вы классная парочка !!

Класнющі!!?

Всё Юрка мы нашли замену Поляковой)))

Мурахи!!!!! По тілу)

Переплюнула Олю

Боже, какие вы милые

То шикардос

Це просто мірова сцена

Это круче оригинальной

Папа помолчите, дайте послушать звездочку

Молодцы! Супер, шикарный дует:папа и доця

Полякова пошла топится от зависти)) Реально круто))

Полякова отдыхает. Класс

Я бы на месте Поляковой начала бы бояться конкуренции, девчурка то растет

Напомним, актриса Квартал 95 Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание.