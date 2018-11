Переиздан легендарный альбом The Beatles

Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)

Обновленный юбилейный релиз представлен на четырех дисках

В пятницу, 9-го ноября вышло расширенное переиздание, наделавшего шума в свое время, "Белого альбома" легендарной группы The Beatles. В этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, когда слушателям был представлен этот альбом впервые. Обновленная версия представлена на четырех дисках с новыми материалами. Об это сообщает издание Billboard.

В переиздание всего вошло шесть дисков, среди которых на первом и втором разместили оригинальные треки альбома, но не без изменений: они были подвергнуты звуковому ремастерингу. А в состав остальных четырех дисков вошли демо-версии все тех же композиции и еще неизвестные версии этих треков. Кроме того, поклонников творчества "битлов" ждет бонус в виде песен, которые ранее не вошли в "White Album", еще известный под названием "The Beatles 1968".

Все диски упакованы в коробку узнаваемого дизайна альбома. Кроме того, к юбилейному релизу добавлен огромный фотоальбом, который демонстрирует публичную и закадровую жизнь "ливерпульской четверки": Джона, Пола, Джорджа и Ринго.

Представлено несколько форматов, в том числе super deluxe (семидисковый бокс-сет) и deluxe (4 LP или 3 CD). Также можно приобрести вариант из двух LP.

Помимо этого, юбилейный альбом можно найти на цифровых и стриминговых платформах.

Свое название получил из-за белой обложки, на которой не было ничего, кроме наименования группы.

Стоит напомнить, что "White Album" занял 11-е место в рейтинге "Лучших альбомов всех времен" по версии телеканала VH1, а также попал в список "100 лучших альбомов" по версии журнала "Time".

