Перевиданий легендарний альбом The Beatles

Фото: The Beatles (National Portrait Gallery)

Оновлений ювілейний реліз представлений на чотирьох дисках

У п'ятницю, 9-го листопада вийшло розширене перевидання, надробившего шуму в свій час, "Білого альбому" легендарної групи The Beatles. В цьому році виповнилося рівно 50 років з того моменту, коли слухачам був представлений цей альбом вперше. Оновлена версія представлена на чотирьох дисках з новими матеріалами. Про це повідомляє видання Billboard.

В перевидання усього ввійшло шість дисків, серед яких на першому та другому розмістили оригінальні треки альбому, але не без змін: вони були піддані звуковому ремастерінгу. А до складу інших чотирьох дисків увійшли демо-версії все тих же композиції і ще невідомі версії цих треків. Крiм того, шанувальників творчості "бітлів" чекає бонус у вигляді пісень, які раніше не увійшли у "White Album", ще відомий під назвою "The Beatles 1968".

Всі диски упаковані в коробку упізнаваного дизайну альбому. Крім того, до ювілейного релізу додано величезний фотоальбом, який демонструє публічну і закадровую життя "ліверпульської четвірки": Джона, Пола, Джорджа і Рінго.

Представлено кілька форматів, у тому числі super deluxe (семiдисковый бокс-сет) і deluxe (4 LP або 3 CD). Також можна придбати варіант з двох LP.

Крім цього, ювілейний альбом можна знайти на цифрових і стриминговых платформах.

Варто нагадати, що вiн отримав свою назву із-за білої обкладинки, на якій не було нічого, крім найменування групи.

"White Album" зайняв 11-е місце в рейтингу "Кращих альбомів всіх часів" за версією телеканалу VH1, а також потрапив у список "100 кращих альбомів" за версією журналу "Time".

До речі, ми писали про те, що на пісню "Back In The U. S. S. R." легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Раніше стало відомо, що у минулому році Олівія Харрісон, вдова учасника британської рок-групи The Beatles, виявила рукопис раніше невідомої і не записаної пісні.

Раніше повідомлялося, що гітара, на якій грали учасники легендарної британської групи The Beatles Джон Леннон і Джордж Харрісон, була продана на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.

Відео: РБК-Україна