В пеньюаре и шелковом халатике: Настя Каменских показала эффектное видео из спальни

Настя Каменских радует поклонников цветущим видом и неуемной энергией. Даже на каратине певица не скучала сама и не давала скучать другим – запустила полезный онлайн-марафон, делилась секетами своего образа жизни и похудения, заряжала мощной мотивацией и даже выпустила трогательную песню и клип. Также артистка обожает различные сетевые челленджи и следит за трендами, поэтому контент на ее страничке всегда зрелищный и актуальный. Так, Настя сняла короткое "постельное" видео, на котором как перчатки меняет домашние образы.

Вот она в нежно розовом пеньюаре-сорочке с шелковой маской для сна, затем уже появляется в кадре в белом шелковом халатике с полотенцем на голове и патчами под глазами. Следуюющий кадр – уютный образ в рубашке и с журналом в руках. Также Настя показала, что она настоящий меломан – в наушниках и свитшоте она двигается в так мелодии и биту, а затем пьет кофе из изящной чашки и подмигивает фанам с экрана.

"Моя спальня по-прежнему лучшее место во всем доме", - оставила подпись на английском Настя.

В комментариях поклонники оценили забавный видеомонтаж во своей любимицей в главной роли и восхитились ее внешностью и талантом.

Ты такая красивая

Настя огонь

Красоточка

Круто

Красивая, всегда

Какая же ты талантливая!

Такой прекрасный заряд энергии, спасибо, вы солнце

Настя! Ты супер! Просто будь собой

Настя как всегда просто супер

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала кокетливые фото прямо из постели и устроила фотосет в спальне.