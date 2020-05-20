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В пеньюаре и шелковом халатике: Настя Каменских показала эффектное видео из спальни

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Певица показала, в чем ходит дома

Настя Каменских радует поклонников цветущим видом и неуемной энергией. Даже на каратине певица не скучала сама и не давала скучать другим – запустила полезный онлайн-марафон, делилась секетами своего образа жизни и похудения, заряжала мощной мотивацией и даже выпустила трогательную песню и клип. Также артистка обожает различные сетевые челленджи и следит за трендами, поэтому контент на ее страничке всегда зрелищный и актуальный. Так, Настя сняла короткое "постельное" видео, на котором как перчатки меняет домашние образы.

Вот она в нежно розовом пеньюаре-сорочке с шелковой маской для сна, затем уже появляется в кадре в белом шелковом халатике с полотенцем на голове и патчами под глазами. Следуюющий кадр – уютный образ в рубашке и с журналом в руках. Также Настя показала, что она настоящий меломан – в наушниках и свитшоте она двигается в так мелодии и биту, а затем пьет кофе из изящной чашки и подмигивает фанам с экрана.

"Моя спальня по-прежнему лучшее место во всем доме", - оставила подпись на английском Настя.

В комментариях поклонники оценили забавный видеомонтаж во своей любимицей в главной роли и восхитились ее внешностью и талантом.

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  • Ты такая красивая
  • Настя огонь
  • Красоточка
  • Круто
  • Красивая, всегда
  • Какая же ты талантливая!
  • Такой прекрасный заряд энергии, спасибо, вы солнце
  • Настя! Ты супер! Просто будь собой
  • Настя как всегда просто супер

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала кокетливые фото прямо из постели и устроила фотосет в спальне.

Автор: Аня Бойчук