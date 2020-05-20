В пеньюаре и шелковом халатике: Настя Каменских показала эффектное видео из спальни

Певица показала, в чем ходит дома
Настя Каменских радует поклонников цветущим видом и неуемной энергией. Даже на каратине певица не скучала сама и не давала скучать другим – запустила полезный онлайн-марафон, делилась секетами своего образа жизни и похудения, заряжала мощной мотивацией и даже выпустила трогательную песню и клип. Также артистка обожает различные сетевые челленджи и следит за трендами, поэтому контент на ее страничке всегда зрелищный и актуальный. Так, Настя сняла короткое "постельное" видео, на котором как перчатки меняет домашние образы.
Вот она в нежно розовом пеньюаре-сорочке с шелковой маской для сна, затем уже появляется в кадре в белом шелковом халатике с полотенцем на голове и патчами под глазами. Следуюющий кадр – уютный образ в рубашке и с журналом в руках. Также Настя показала, что она настоящий меломан – в наушниках и свитшоте она двигается в так мелодии и биту, а затем пьет кофе из изящной чашки и подмигивает фанам с экрана.
"Моя спальня по-прежнему лучшее место во всем доме", - оставила подпись на английском Настя.
В комментариях поклонники оценили забавный видеомонтаж во своей любимицей в главной роли и восхитились ее внешностью и талантом.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских показала кокетливые фото прямо из постели и устроила фотосет в спальне.
Автор: Аня Бойчук