В пеньюарі і шовковому халатику: Настя Каменських показала ефектне відео з спальні

Настя Каменських радує шанувальників квітучим виглядом і невгамовною енергією. Навіть на карантині співачка не нудьгувала сама і не давала нудьгувати іншим – запустила корисний онлайн-марафон, ділилася секетами свого способу життя і схуднення, заряджала потужною мотивацією і навіть випустила зворушливу пісню і кліп. Також артистка обожнює різні мережеві челленджі і стежить за трендами, тому контент на її сторінці завжди видовищний і актуальний. Так, Настя зняла коротке "постільне" відео, на якому як рукавички змінює домашні образи.

Ось вона в ніжно рожевому пеньюарі-шовковій сорочці з маскою для сну, потім вже з'являється в кадрі в білому шовковому халатику з рушником на голові і патчами під очима. Наступний кадр – затишний образ в сорочціі з журналом в руках. Також Настя показала, що вона справжній меломан – в навушниках і світшоті вона д рухається в так мелодії і біту, а потім п'є каву з чашки та підморгує фанам з екрану.

"Моя спальня, як і раніше, найкраще місце у всьому домі", - залишила підпис англійською Настя.

В коментарях прихильники оцінили кумедний відеомонтаж під своєю улюбленицею в головній ролі і захоплювалися її зовнішністю і талантом.

Ти така красива

Настя вогонь

Красоточка

Круто

Красива, завжди

Яка ж ти талановита!

Такий прекрасний заряд енергії, спасибі, ви сонце

Настя! Ти супер! Просто будь собою

Настя як завжди просто супер

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала кокетливі фото прямо з ліжка і влаштувала фотосет в спальні.